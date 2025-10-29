Najzdraviji doručak na svetu, topi kilograme i salo, a jača organizam: Idealan za poneti i na posao

Nutricionisti su otkrili tajnu: Ovaj doručak koji topi salo rešava probleme sa probavom, daje snagu i drži sitim satima. Saznajte i kako se brzo pravi, pa ga spakujte i ponesite sa sobom na posao!

Zob ili ovas je jedna od najzdravijih žitarica na svetu. Danas pričamo o ovsenoj kaši koju nutricionisti smatraju najzdravijim doručkom. Ali ovde nije reč o ovsenoj kaši kakvu mi poznajemo. Prava ovsena kaša je ona dobijena mlevenjem celog zrna ovasa (ili termički obrađenog, kuvanog zrna). Ovas možete naći u svakoj radnji zdrave hrane ili na pijaci. Možete ga spremiti tako što ćete ga prvo skuvati, a potom samleti (kao pšenicu), a možete ga ostaviti i u zrnu.

Postoje dve fantastične varijante ovog doručka koji topi salo, idealne za na posao:

Slani užitak: kuvanom ovasu dodate kuvano jaje, sir, slaninicu, pavlaku, urdu, bilo koju kombinaciju

Slatko savršenstvo: kuvanom ovasu dodate suvo grožđe, med, jabuku, cimet, kakao

Kilogrami padaju lako: Tajna dugotrajne sitosti

Ljudi koji su stalno na dijetama imaju problem da smršaju jer konstantno osećaju glad. Ovsena kaša je majstor za dugotrajnu sitost jer organizam čisti od toksina. Primarno rastvorljivo vlakno u zobi poznato kao beta glukan, delimično se rastvara u vodi, formirajući gustu supstancu u želucu. Upravo taj gusti gel stvara osećaj sitosti duži deo dana, sprečavajući vas da posežete za nezdravim grickalicama. Na primer, ako za doručak pojedete ovsenu kašu od kvalitetnog zrna, nećete biti gladni do ručka.

Čista creva i srce: Otkud tolika snaga?

Vlakna koja se nalaze u zobi pomažu u čišćenju creva, podstičući zdravu probavu. Ona obezbeđuju da hrana prođe kroz sistem u optimalnom vremenskom periodu, smanjujući rizik od zatvora i potencijalno raka debelog creva, što su dokazala istraživanja sprovedena na 2 miliona ljudi u Evropi.

Osim toga, istraživanja dokazuju prednosti zobene kaše za zdravo srce i smanjen rizik od srčanih oboljenja. Antioksidansi i zdrava vlakna čine ovo odličnim izborom za doručak za one koji treba da smanje nivo lošeg holesterola. Jedno istraživanje je čak pokazalo da redovno konzumiranje ovsene kaše za doručak može da ima isti značaj kao i ispijanje lekova za visok krvni pritisak (uz napomenu da kaša ne sme da zameni terapiju!).

Brza Priprema: Idealno za poneti na posao

Da biste dobili najzdraviju varijantu, izbegavajte brze pahuljice. Kupite zob u zrnu i potopite ga preko noći u čistu, hladnu vodu. Ujutru ga kuvajte oko 15 do 20 minuta dok se potpuno ne raskuvaju zrna (kao kod kuvanja pšenice).

Brzi slatki recept za poneti:

Potrebno:

1 šolja zobi

4 šolje mleka

1 kašika meda

1 kašičica cimeta

2 kašike suvog grožđa

Sve stavite u činiju, poklopite i ostavite preko noći u frižideru. Ujutru stavite u tiganj ili šerpu i kuvajte oko 15-ak minuta dok 1se smesa ne zgusne, a zob dobro raskuva. Prebacite u teglu i pravac na posao!

Ovakvu zobenu kašu jedite čiste savesti jer je ovo najzdraviji doručak koji možete sebi da priuštite.

