Najzdraviji doručak na svetu drži vas sitim satima: nemački profesor otkrio 3 obroka i jednu naviku pre prve kafe

Najzdraviji doručak drži vas sitim do ručka i seče želju za grickalicama. Probajte tri obroka koja preporučuje nemački profesor.

Najzdraviji doručak nije onaj sa najmanje kalorija, već onaj posle kog ne tražite grickalicu do ručka. Nemački profesor Ingo Frobeze sa Sportskog univerziteta u Kelnu tvrdi da jutarnji obrok presudno utiče na energiju i koncentraciju. A trik koji većina ljudi preskoči krije se pre prve kafe.

Frobeze savetuje da dan započnete velikom čašom vode, i to pre kafe ili čaja. Tokom noći telo izgubi dosta tečnosti, pa voda budi metabolizam brže nego kofein. Tek onda dolazi tanjir.

Šta čini doručak zaista zdravim

Najzdraviji doručak nije onaj koji se bazira na jednoj namirnici. Idealan jutarnji obrok spaja tri stvari: ugljene hidrate, proteine i zdrave masti. Taj odnos drži šećer u krvi stabilnim i sprečava pad energije oko jedanaest sati. Frobeze posebno preporučuje ovsene pahuljice, integralni hleb, banane, sveži sir, jaja, sezonsko voće, orašaste plodove, avokado i losos.

Tri zdrava doručka koja drže sitost satima

Pečene ovsene pahuljice umesto kuvane kaše

Zvuči neobično, ali pahuljice se ne moraju kuvati. Pripremaju se u rerni, sa malo voća i orašastih plodova. Bogate su vlaknima i proteinima, pa pružaju dug osećaj sitosti i ravnu liniju energije bez naglog pada.

Kajgana sa paradajzom i parče integralnog hleba

Volite konkretniji obrok? Kajgana uz svež paradajz i integralni hleb je pun pogodak. Integralni hleb nosi vlakna, vitamine B grupe i minerale koji pomažu varenje. Jaja su jedan od najkvalitetnijih izvora proteina i donose vitamine A, D, E i K.

Keto omlet sa avokadom za jak start

Keto omlet sa avokadom, kockicama šunke i proprženim listićima badema ima oko 24 grama proteina po porciji. Avokado dodaje folnu kiselinu, vitamin K i kalijum, a omega-3 masne kiseline drže mozak budnim. Ovo je doručak za one koji ujutru nemaju vremena za pad koncentracije.

Zašto baš ova kombinacija seče želju za grickalicama

Spoj proteina, vlakana i zdravih masti radi ono što slatki pecivo ujutru nikada neće: drži vas sitim i mirnim. Istraživanja idu u istom pravcu. Prema studiji objavljenoj u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, obrok bogat proteinima ujutru može smanjiti večernju glad i potrebu za grickalicama. To znači manje besciljnog otvaranja frižidera uveče.

Zato najzdraviji doručak nije dijeta, već strategija. Kada ujutru pojedete pravu kombinaciju, ostatak dana sam sebe drži pod kontrolom. Manje grickanja, bolja koncentracija, stabilnija energija.

A vi, šta vam je danas bilo na tanjiru, slatko pecivo ili nešto što vas drži sitim do ručka?

Da li je zdravo preskočiti doručak?

Povremeno preskakanje nije opasno, ali redovno izostavljanje doručka često vodi prejedanju kasnije i padu koncentracije. Bolje je pojesti mali, izbalansiran obrok.

Koliko proteina treba da ima zdrav doručak?

Oko 20 do 30 grama proteina ujutru obično je dovoljno da vas drži sitim i smanji potrebu za grickalicama do ručka.

Da li su pečene ovsene pahuljice zdravije od kuvanih?

Nutritivno su slične, ali pečena verzija ima bolju teksturu i lakše se kombinuje sa voćem i orašastim plodovima za više vlakana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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