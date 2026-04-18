Najzdraviji doručak za skidanje kilograma, drži sitost celog dana, a posebno je pogodan za dijabetičare

Doktor Majkl Mozli otkriva koji je najzdraviji doručak za mršavljenje. Posebno je pogodan za osobe sa dijabetesom tipa 2.

U poslednje vreme sve više se u ishrani daje naglasak na efikasne i zdrave načine za gubitak kilograma. Jedan od takvih pristupa koji privlači pažnju jeste kombinacija kontrolisanog unosa kalorija i pravilnog izbora namirnica, uz fokus na ubrzavanje metabolizma i poboljšanje opšteg zdravlja.

Dr Majkl Mozli, stručnjak za ishranu iz Velike Britanije, poznat je po zagovaranju bržeg mršavljenja, za razliku od tradicionalnog sporog pristupa. Osmislio je dijete 5:2 i „The Very Fast 800“. Njegov pristup zasniva se na principima mediteranske ishrane i režima sa smanjenim unosom ugljenih hidrata.

Dijeta 5:2 podrazumeva da se dva dana u nedelji unosi samo 800 kalorija, dok se ostalim danima jede zdravo, bez strogog ograničenja kalorija

„Very Fast 800“ predstavlja intenzivniji program mršavljenja, čiji je cilj da pokrene metabolizam. Ovaj režim se sprovodi dok se ne dostigne željena telesna težina, a najduže do 12 nedelja.

Tokom tog perioda, preporučuje se unos od 800 kalorija dnevno, svih sedam dana u nedelji, uz pridržavanje mediteranske ishrane sa umerenim smanjenjem ugljenih hidrata. Ova metoda pokazala je visoku stopu remisije dijabetesa tipa 2.

Doručak kao ključ navike

Mnogi smatraju da je doručak najvažniji obrok u danu, a nutricionisti često preporučuju da se dan započne istom, kvalitetnom namirnicom – jajima. Doručak od ove namirnice je najzdraviji doručak za zdravo skidanje kilograma.

„Kuvana, poširana, kao kajgana ili omlet – jaja duže drže sitost u poređenju sa žitaricama ili tostom“, objašnjava dr Mozli.

Mogu se kombinovati sa zelenišem i parmezanom, ili sa dimljenim lososom i malo čilija.

Jedan od primera zdravog doručka je hranljiv i zasitan omlet sa pečurkama.

Dr Mozli ističe: „Sadrži oko 70–80 kalorija i obiluje visokokvalitetnim proteinima, kao i nutrijentima poput vitamina D i selena.“

Za one koji ne vole jaja ili žele alternativu, punomasni jogurt je odličan izbor. Preporučuje se običan, punomasni jogurt (na primer grčki), uz dodatak bobičastog voća poput kupina, jagoda ili borovnica. Takođe se mogu dodati orašasti plodovi i malo cimeta.

Namirnice koje treba izbegavati za doručak

Prema ovom stručnjaku, određene namirnice nisu dobar izbor za početak dana.

Većina industrijskih žitarica za doručak sadrži velike količine šećera, pa je bolje birati jednostavnije, vlaknaste varijante.

Peciva takođe treba izbegavati, jer doprinose povećanom unosu šećera i ne pružaju dugotrajan osećaj sitosti.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

