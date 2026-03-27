Najzdraviji doručak za zene: Topi kilograme i normalizuje hormone, možete ga poneti i na posao

Doručak je najvažniji, ali samo onda kada osetite glad, a ne čim otvorite oči. Ovo je najzdraviji doručak za zene

Poznato je da žene muku muče sa metabolizmom kako pređu trideset godina. Stoga je veoma bitno šta jedete i na koji način živite. Brza hrana i slatkiši ne dolaze u obzir, ukoliko želite zdravo i vitko telo.

Voda se pije ujutru mnogo („jutarnje tuširanje iznutra“) i to najmanje 4 čaše mlake vode pre doručka.

Izbegavajte kafu, a potpuno izbacite gazirane i veštačke sokove. Čak i prirodni, voćni sokovi nisu poželjni, bolje je da pojedete celu voćku.

Voće se jede pre podne, nikako posle podne i najbolja je opcija za podnevnu užinu.

Tri vrste doručka koje je poželjno da jedete posle tridesete godine:

1. Kaša

Bilo da je to ovsena kaša od celih zrna (nikako instant) ili kaša od heljdinog brašna, ili jednostavno palenta. Međutim, najbolja je opcija da skuvate žito i da mu dodate malo meda i cimeta, šaku oraha. Ovaj doručak će poboljšati varenje, izbaciti toksine iz tela, a telo napuniti gvožđem i vitaminom B.

2. Kuvana jaja

2 kuvana jaja sa kriškom mladog sira i šnitom integralnog hleba je veoma poželjan i zdrav doručak. Jaja će telo napuniti gvožđem, a pri tome će se brzo i efikasno razgraditi u telu.

3. Supa od kostiju

Možda ne možete da zamislite da doručkujete supu, ali pokušajte. Ova supa je veoma efikasna i zdrava za telo: osim što obnavlja hrskavicu, ona je i vaša dnevna doza kolagena. Bolje deluje na telo od svih krema za bore koje sve mi bogato mažemo na lice.

Ako doručkujete supu, primetićete da ćete imati potrebu da se ispraznite, odmah posle doručka i smatrajte da ste time iz tela izbacili sve toksine.

Šta još preduzeti za zdrav život

Pored toga što je ovo najzdraviji doručak za zene, veoma je bitno da se krećete. Da biste bile zdrave, svaki dan treba da ispešačite 6 kilometara, a da biste bile vitke 10 kilometara. Šetnja je najzdraviji i najprirodniji vid vežbe, jer ne šteti kolenima i zglobovima, a poboljšava zdravlje.

Budite zdrave, slušajte svoje telo i pazite kako se ophodite prema njemu.

(Stil)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

