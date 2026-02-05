Najzdraviji doručak za decu, nisu ni pahuljice ni voće!

Želite imunitet i energiju za svoje mališane? Otkrijte zašto je ovo najzdraviji doručak za decu i kako jedna namirnica menja sve.

Zaboravite na marketinške trikove koji tvrde da su žitarice jedini put do energije. Najzdraviji doručak za decu, onaj koji gradi mozak i kosti, zapravo je jednostavna, starinska namirnica koju smo nepravedno zapostavili – jaja.

Jaja su najzdravija namirnica koju možete ujutro pripremiti svojoj deci. Kajgana ili jaja na oko utoliće glad, pa su deca sita skoro do ručka. Osim toga, puna su proteina, zbog kojih neće u potragu za dodatnim kalorijama već oko ručka, piše B92.

Jaja su kompletna hrana. Dok pahuljice i voćni smutiji često izazivaju nagli skok šećera u krvi nakon kojeg sledi pad energije i nervoza, jaja pružaju stabilnost. Ona su izvor najkvalitetnijih proteina i zdravih masti koje su neophodne za razvoj dečijeg mozga.

Upravo zato, nutricionisti sve češće ističu da je uključivanje jaja u jutarnju rutinu najbolja odluka koju možete doneti za zdravlje svojih mališana.

Istraživanja koja su obuhvatila prehrambene navike 48 mališana ne starijih od 10 godina, pokazala su da deca koja ujutro jedu jaja za ručak unesu 70 kalorija manje od onih koji, na primer, doručkuju kašu od žitarica. Nutricioniste koji su sprovodili istraživanje nije iznenadilo to što su se baš jaja pokazala najboljim odabirom za doručak deteta.

Ono što nisu mogli da objasne je bilo to da se deca nisu osećala sitijima jer su jela jaja, a ne, na primer, mleko ili griz. Da jesu, to bi objasnilo zašto su jeli manje za ručak.

“Očekivali smo da će jesti manje za ručak jer se osećaju izrazito sitima, budući da su pojeli doručak bogat proteinima. Međutim, to nije bio slučaj”, rekla je nutricionistkinja Tanja Kral.

Zašto je ovo najzdraviji doručak za decu?

Tajna se krije u žumancetu. Ono sadrži holin, nutrijent koji je ključan za kognitivne funkcije i memoriju. Većina dece danas ne unosi dovoljno holina, jer se ishrana bazira na prerađenim ugljenim hidratima.

Kada zamenite tost ili keks jajima, vi ne hranite samo stomačić, već direktno utičete na sposobnost deteta da uči i pamti.

Pored toga, najzdraviji doručak za decu mora da sadrži gradivne blokove za imunitet. Vitamini A, D, E i B12, koji se prirodno nalaze u jajima, deluju kao štit protiv sezonskih virusa.

Ovo nije samo hrana; to je gorivo koje omogućava vašem detetu da bude aktivno, fokusirano i raspoloženo tokom celog dana.

Šta se dešava kada promenite jutarnji meni?

Ako uvedete ovaj ritual, primetićete promene veoma brzo. Evo šta možete očekivati:

Bolja koncentracija: Stabilan nivo šećera znači da nema „magle“ u glavi tokom prvih školskih časova.

Stabilan nivo šećera znači da nema „magle“ u glavi tokom prvih školskih časova. Duža sitost: Nema potrebe za grickalicama sat vremena nakon doručka.

Nema potrebe za grickalicama sat vremena nakon doručka. Stabilnije raspoloženje: Manje tantruma izazvanih padom šećera (hipoglikemijom).

Priprema ne mora da traje dugo. Kajgana na puteru, kuvano jaje ili omlet sa malo sira gotovi su za manje od pet minuta.

To je investicija vremena koja se višestruko isplati kroz zdravlje vaše porodice.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se kuhinjom širi toplina pravog, kuvanog obroka koji svi obožavaju.

