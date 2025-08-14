Najzdraviji napitak za početak dana: Topi salo i sprečava nadutost i gasove, a potrebna su samo 2 sastojka

Konzumirajte ga kao prvu stvar ujutru, pre jela

Ovaj napitak može da vam pomogne da regulišete težinu, a dovoljna su vam samo dva sastojka. Možete ih naći svuda i jeftini su – voda i đumbir.

Prva stvar koju treba da uradite čim se probudite jeste da prokuvate vodu u velikoj šerpi, a nakon toga da u nju ubacite nekoliko komadića svežeg đumbira, oko 4 do 5 cm dužine.

Dobijenu đumbirovu vodu možete da prebacite u termos i da pijete tokom celog dana, pa i da nosite na posao. Najmanje jedan litar ovog osvežavajućeg napitka umiriće stomak i sprečiti nadutost i gasove.

Pripremajte i pijte svakodnevno vodu od đumbira šest meseci. Nosite je sa sobom gde god išli – na posao, izlet, u kupovinu, na putovanje, neka vam stoji kraj računara ili televizora.

Ispijajte ovaj napitak u gutljajima tokom celog dana, a đumbir osim što jača imunitet, on štiti i od kardiovaskularnih bolesti, smanjuje loš holesterol, i ubrzava varenje.

Očigledno je đumbir sastojak koji bi trebalo mnogo više da koristimo. Dok se u tradicionalnoj kineskoj medicini vekovima koristi, kod nas nije toliko popularan, ali bi trebalo da bude zbog toga što ima mnogo zdravstvenih prednosti.

I još jedan jednostavan i praktičan savet za vitku liniju – neka prođe najmanje tri sata između obroka, kao i između poslednjeg obroka pred odlazak na spavanje, piše portal 24sata.hr.

