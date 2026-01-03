Najzdraviji napitak za svako jutro: Kao rukom skida salo i otklanja nadutost i gasove

Najzdraviji napitak koji može da vam pomogne da regulišete težinu, a dovoljna su vam samo dva sastojka. Možete ih naći svuda i jeftini su.
Prva stvar koju treba da uradite čim se probudite jeste da prokuvate vodu u velikoj šerpi. Nakon toga da u nju ubacite nekoliko komadića svežeg đumbira, oko 4 do 5 cm dužine.
Dobijenu đumbirovu vodu možete da prebacite u termos i da pijete tokom celog dana, pa i da nosite na posao. Najmanje jedan litar ovog osvežavajućeg napitka umiriće stomak i sprečiti nadutost i gasove.
Pripremajte i pijte svakodnevno vodu od đumbira šest meseci. Nosite je sa sobom gde god išli – na posao, izlet, u kupovinu, na putovanje, neka vam stoji kraj računara ili televizora.
Ispijajte ovaj najzdraviji napitak u gutljajima tokom celog dana. Đumbir, osim što jača imunitet, štiti i od kardiovaskularnih bolesti, smanjuje loš holesterol, i ubrzava varenje.
Očigledno je đumbir sastojak koji bi trebalo mnogo više da koristimo. Dok se u tradicionalnoj kineskoj medicini vekovima koristi, kod nas nije toliko popularan, ali bi trebalo da bude zbog toga što ima mnogo zdravstvenih prednosti.
Još jedan savet
I još jedan jednostavan i praktičan savet za vitku liniju – neka prođe najmanje tri sata između obroka, kao i između poslednjeg obroka pred odlazak na spavanje.
(24sata.hr)
