Najzdraviji napitak za svako jutro: Kao rukom skida salo i otklanja nadutost i gasove

Najzdraviji napitak za vitku liniju je đumbirova voda. Konzumirajte ga kao prvu stvar ujutru, pre jela. Topi salo sa stomaka kao rukom.

Najzdraviji napitak koji može da vam pomogne da regulišete težinu, a dovoljna su vam samo dva sastojka. Možete ih naći svuda i jeftini su.

Prva stvar koju treba da uradite čim se probudite jeste da prokuvate vodu u velikoj šerpi. Nakon toga da u nju ubacite nekoliko komadića svežeg đumbira, oko 4 do 5 cm dužine.

Dobijenu đumbirovu vodu možete da prebacite u termos i da pijete tokom celog dana, pa i da nosite na posao. Najmanje jedan litar ovog osvežavajućeg napitka umiriće stomak i sprečiti nadutost i gasove.

Pripremajte i pijte svakodnevno vodu od đumbira šest meseci. Nosite je sa sobom gde god išli – na posao, izlet, u kupovinu, na putovanje, neka vam stoji kraj računara ili televizora.

Ispijajte ovaj najzdraviji napitak u gutljajima tokom celog dana. Đumbir, osim što jača imunitet, štiti i od kardiovaskularnih bolesti, smanjuje loš holesterol, i ubrzava varenje.

Očigledno je đumbir sastojak koji bi trebalo mnogo više da koristimo. Dok se u tradicionalnoj kineskoj medicini vekovima koristi, kod nas nije toliko popularan, ali bi trebalo da bude zbog toga što ima mnogo zdravstvenih prednosti.

Još jedan savet

I još jedan jednostavan i praktičan savet za vitku liniju – neka prođe najmanje tri sata između obroka, kao i između poslednjeg obroka pred odlazak na spavanje.

(24sata.hr)

