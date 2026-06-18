Najzdraviji narod na svetu: Ne znaju za bolesti i žive preko 100 godina, a tokom leta svaki dan jedu 1 namirnicu

Najzdraviji narod na svetu živi preko sto godina bez hroničnih bolesti. Saznajte na koji način njihova ishrana doprinosi zdravlju.

Zbog jedne namirnice najzdraviji narod na svetu ne zna za bolesti i živi više od 100 godina. Pogledajte o čemu je reč.

Pleme Buriši, poznato i kao Hunza, živi na krajnjem severu Pakistana, u planinskoj dolini Hunza u regiji Gilgit-Baltistan. Veruje se da ovaj narod živi i do 120, 130 godina. Neki od njih navodno su proslavili i 145. rođendan.

Tačan broj godina je teško odrediti jer Hunze nemaju matične knjige rođenih kao ni empirijske dokaze kojima bi mogli da potkrepe svoju vitalnost.

Zanimljivo je da je u ostatku Pakistana prosečan životni vek 67 godina, ali na krovu sveta, u izolovanim bespućima Himalaja vladaju sasvim drugačiji zakoni života i smrti.

Istraživači su zabeležili da žene mogu da zatrudne vrlo kasno, u šezdesetima i kasnije, a postoje i uverenja da ne obolevaju od malignih bolesti.

Naučnici objašnjenje traže u okruženju i hrani.

Šta jede najzdraviji narod na svetu – manje mesa, više voća

Hunze piju vodu iz glečera, uzgajaju svoju hranu, a s obzirom na to da su odsečeni od obližnjih gradova, ne jedu ništa prerađeno.

Kajsije su često na njihovom jelovniku, a tokom posta danima, pa čak i mesecima, ne jedu ništa osim svežeg soka i koštica tog superzdravog voća. Meso im nije svakog dana na jelovniku, dominiraju žitarice i povrće.

Svetski je čuven njihov recept za najzdraviji hleb na svetu. Praktikuju jogu, vežbe disanja i meditaciju.

Njihovo poreklo obavijeno je tajnom. Svetlije su puti od susednih naroda, a njihov je jezik (buruški) sličniji baskijskom nego bilo kom drugom koji ih okružuje.

Pretpostavlja se da su potomci vojnika Aleksandra Velikog koji ga nisu mogli slediti, nego su odlučili da ostanu na Himalajima.

Šta možemo naučiti od najzdravijeg naroda?

Iako živimo u svetu brzih rešenja, primer naroda Hunza nas podseća na jednu važnu istinu: zdravlje se gradi na tanjiru. Ne morate se seliti na Himalaje da biste osetili promenu – dovoljno je da smanjite unos prerađene hrane i vratite se osnovnim, prirodnim namirnicama poput kajsija i žitarica.

Njihova vitalnost nije čudo, već direktan rezultat života u skladu sa prirodom. Neka vas ova priča podstakne da već danas napravite makar jedan mali korak ka zdravijem životu, jer vaše telo će vam biti zahvalno godinama koje dolaze.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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