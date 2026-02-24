Najzdraviji posni doručak: Čisti creva, krvne sudove i topi kilograme

Najzdraviji posni doručak možete da napravite sa kašom od heljde. Heljda se lako kuva, puna je vitamina B i mnogih hranljivih materija.

Ako još razmišljate šta biste doručkovali, probajte sa kašom koja je sastavni deo doručka mnogih Rusa. Može da bude posno, slatko, slano, kako želite. Može da bude najzdraviji posni doručak.

Heljda se lako kuva, puna je vitamina B i mnogih hranljivih materija. Njenim mlevenjem dobija se brašno od kojeg se pripremaju hleb i peciva, a posebno su ukusne i zdrave palačinke od heljdinog brašna.

Heljda se sve više konzumira jer sadrži dijetalna vlakna, minerale kao što su fosfor, magnezijum, gvožđe, cink, bakar i mangan i osam esencijalnih aminokiselina, bogata je flavonoidima i smanjuje nivo šećera u krvi.

Ljudi koji izbegavaju gluten mogu bez razmišljanja da uživaju u jelima od heljde, koja snižava visok krvni pritisak i holesterol i tako održava zdravlje kardiovaskularnog sistema. Često se služi kao prilog, zamena za pirinač ili se priprema kao kaša. Heljdina kaša je baza za većinu jela, dok se za doručak koristi kao osnovna namirnica.

Ako je spremite sa vodom i malo ulja – dobićete posni obrok, a ako je spremite sa mlekom, medom i orasima, dobijate hranljivu užinu i zdrav slatkiš.

Za šta je sve dobra kaša od heljde?

1. Lečenje virusa i zaraznih bolesti

Kašu od heljde su lekari odavno počeli da prepisuju pacijentima koji pate od prehlade. To se dešava zbog pozitivnog uticaja rutina. Rutin obnavlja zidove krvnih sudova, pa je moć heljde odavno poznata u medicini.

2. Poboljšava stanje krvnih sudova

Rutin je toliko dobar u jačanju krvnih sudova da ga farmaceutska industrija koristi pri pravljenju lekova. Heljda je posebno korisna za ljude koji pate od dijabetesa. Kaša od heljde pomaže kod hemeroida, proširenih vena, srčanih i venskih patologija. Ako krompir i hleb zamenite heljdom, ozbiljno ćete poboljšati svoje zdravlje.

3. Leči anemiju uslovljenu nedostatkom gvožđa

Kada nedostaje hemoglobin u krvi, to znači da vaše ćelije gladuju. Heljda je bogata gvožđem zato se preporučuje kod ljudi koji pate od anemije. Kod težih slučajeva obavezno je konzumiranje lekova koje su doktori prepisali, ali i ishrana bogata gvožđem, uključujući i heljdu.

4. Pomoć u gubljenju kilograma

Odavno je poznato da se heljda koristi kao glavni proizvod za mršavljenje kod strogih dijeta. Heljda je izuzetno niskokalorična i zdrava namirnica. Ukoliko ste na dijeti, kaša od heljde je nešto što biste trebali da doručkujete svaki dan.

5. Savršena ishrana za trudnice

Heljda ima visok nivo folne kiseline, što je posebno neophodno za zdravlje buduće majke i bebe, jer podstiče stvaranje krvi i telo čini otpornijim na štetne uticaje iz okruženja.

Recept za kašu od heljde:

Potrebno:

voda,

so,

heljdino brašno

Priprema:

Stavite slanu vodu na ringlu da provri. Kada provri, sklonite sa ringle pa dodajte heljdino brašno. Mutite dok ne dobijete glatku smesu. U ovakvu kašu možete da dodajete: sir, kajmak, jogurt, ostale semenke (orahe, bundevino sebe, suncokretovo seme) ili možete da napravite slatku kašu dodajući heljdinoj kaši med, suvo grožđe itd.

Izuzetno hranljiv najzdraviji posni doručak biće ako u ovakvu kašu od heljde dodate prepržene pečurke sa lukom.

(Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com