Najzdraviji doručak u Srbiji, ako dodate samo 1 sastojak dobiće sočan i nezaboravan ukus

Kačamak je najzdraviji doručak na ovim prostorima, svi mu se vraćaju. Maslac koji dodate u pripremi učiniće ga i najukusnijim obrokom.

Bio i ostao jedno od najzdravijih jela. Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom, od davnina ovo je najzdraviji doručak u Srbiji.

Mnogi smatraju kačamak sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući. Međutim, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela i obroka. U Istočnoj Srbiji je oduvek bio nezamenljiv obrok, kao i na Kosovu, dok je u Severnoj Makedoniji poznat kao Bakardan.

Isključivo se po tradiciji služio na sofri (drvenom starinskom stolu sa niskim nogarama), u tepsiji ili plehu oko kog su se ukućani okupljali i zajedno obedovali. U tiganju bi domaćice pripremile spržu u koju su svi ukućani umakali svoje zalogaje. Često se služio i sa kiselim mlekom i bio je obrok koji je davao energiju bez velikih unosa kalorija.

Danas, nažalost, mnogi to jelo zamenjuju palentom praveći je na različite načine, ali se to ne može porediti jer je i postupak pravljenja ovog jela, ali i njegov sastav skroz drugačiji nego kod palente.

Međutim, ono što treba napomenuti jeste da su tradicionalnu grudvičasti gnjecavi zalogaji nezamislivi bez jednog sastojka koji mu daje posebnu aromu, a koji mnoge domaće zaborave da dodaju svom kačamaku.

U pitanju je maslac. Bez tog sastojka gurmani, ali i oni kojima je kačamak uža specijalnost, tvrde da to jelo nije pravo, a o zdravstvenim benefitima koje donosi da ne pričamo.

Najzdraviji doručak u Srbiji – sastojci:

1,5 proključale vode

500 gr kukuruznog brašna

malo soli

100 gr maslaca

malo rendanog sira (po želji)

Prilog. Kiselo mleko

Priprema:

U posoljenu, kipuću vodu dodati kukuruzno brašno u obliku kupe. Ne dirati ga, već ostaviti da se samo potapa u vodi, a u međuvremenu kašikom napraviti rupu po sredini.

Brašno bi trebalo tako da se kuva i potapa najviše pola sata. Nakon toga, početi sa mešanjem u krug, sve dok masa ne počne da se zgušnjava.

Kada se nekoliko minuta meša, potrebno je skloniti kačamak sa šporeta da se ohladi i preliti ga otopljenim maslacem. Poseban šmek ima malo aleve paprike u maslacu, pa ko voli, može na vrh kašike da je doda.

Razdeliti u činije i preko, po ukusu, izrendati sir. Služiti ga s kiselim mlekom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

