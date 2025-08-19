Nakon 50. ovo voće je zlata vredno: Čini čuda za mozak, a retko ko ga jede

Iako je dostupno i lako se može naći, retko ko ga jede – a trebalo bi da postane deo vaše svakodnevne ishrane

Kada govorimo o zdravom starenju, često se pominju fizička aktivnost, zdrava koža ili metode za smanjenje stresa. Međutim, jednako važan „deo slagalice“ jeste i očuvanje zdravlja mozga.

Pored kvalitetnog sna, mentalnih izazova i aktivnog života, ono što stavljamo na tanjir može imati snažan uticaj na pamćenje i koncentraciju, piše Parade, a prenosi b92.

Ishrana bogata voćem, povrćem, orašastim plodovima, integralnim žitaricama i ribom poznata je kao podrška zdravoj funkciji mozga. Ipak, s obzirom na širok izbor, lako je zapitati se koje je voće najvrednije uključiti, posebno nakon pedesete godine života.

Nar: Potcenjeni saveznik zdravog mozga

„Jedno voće koje zaslužuje mnogo više pažnje jeste nar“, kaže neurolog dr Mil Etijen, profesor na Medicinskom fakultetu Njujorškog univerziteta.

„Bogat je polifenolima, koji imaju snažna antioksidativna, protivupalna i neuroprotektivna svojstva.“

Prema njegovim rečima, hranljive materije iz nara mogu poboljšati sposobnost učenja i pamćenja, kao i pružiti zaštitu od amiloidnog proteina – supstance koja se nakuplja u mozgu obolelih od Alchajmerove bolesti.

Alchajmerova bolest je najčešći oblik demencije i pogađa milione ljudi širom sveta. Neka istraživanja ukazuju na to da protivupalna svojstva nara mogu pomoći i u prevenciji Parkinsonove bolesti, a u toku su studije koje istražuju može li ovo voće usporiti razvoj različitih neuroloških poremećaja, piše Parade.

Zašto je to posebno važno posle pedesete godine?

Održavanje oštrine uma u zrelijim godinama ključno je za donošenje odluka, obavljanje svakodnevnih zadataka, aktivan društveni život i očuvanje nezavisnosti. Dodavanje voća poput nara ishrani možda jeste mali korak, ali može biti deo šire strategije očuvanja kognitivnog zdravlja.

Pre nego što nar postane redovan deo ishrane, važno je da se posavetujete s lekarom o tome da li je bezbedan za vas. Može stupiti u interakciju s lekovima poput antikoagulansa, statina, ACE inhibitora ili antidepresiva, piše Parade.

Osobe s aktivnim simptomima Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa ili divertikulitisa trebalo bi da ga izbegavaju jer može izazvati iritaciju organa za varenje.

Ako ne volite nar ili vam nije dostupan, postoje i druge hranljive alternative. Dr Etijen preporučuje voće.

Borovnice – Bogate antioksidansima koji štite moždane ćelije i pomažu u očuvanju pamćenja.

Crno grožđe – Sadrži resveratrol, polifenol koji smanjuje upalu i oksidativni stres u mozgu.

Avokado i citrusno voće – Doprinose boljoj cirkulaciji i snabdevanju mozga hranljivim materijama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com