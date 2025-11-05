Namirnica koja u sekundi spušta šećer: Jeftina, dostupna svakom i treba je jesti što češće

Zeleno lisnato povrće, posebno spanać, može da spusti šećer neverovatno brzo. Ovo je najjeftiniji način da držite glukozu pod kontrolom.

Doktori sve više ističu jednu namirnicu kao najbrže prirodno oružje protiv skokova glukoze. I što je najluđe – svima nam je na dohvat ruke, jeftina je i bukvalno je ima u svakoj prodavnici.

Doktorka Megi Pauers otkrila je koju hranu bi bilo dobro izabrati da bi šećer bio pod kontrolom. Na prvom mestu je lisnato, zeleno povrće, posebno spanać.

Takođe, prema rečima dr Pauers, dobro je jesti kupus, ali i namirnice bogate proteinima kao što su jogurt, sveži sir, jaja, nemasno meso i puter od kikirikija.

Pauers napominje da dijabetičari mogu da konzumiraju i voćnu vodu koju će sami pripremiti. U običnu vodu potrebno je dodati limun ili krastavac i ostaviti da odstoji 24 sata pre konzumiranja.

Podsetimo, većina simptoma na početku bolesti nije vidljiva, a najčešći su žeđ, suva usta, nagli gubitak težine, učestalo mokrenje, pojačana glad, umor i iscrpljenost.

