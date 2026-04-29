Namirnica koja za tren spušta šećer: Jeftina, dostupna svakom i treba je jesti što češće

Postoji namirnica koja spušta šećer u krvi brže nego što biste očekivali, a nalazi se u svakoj piljari po smešno niskoj ceni. Reč je o običnoj kiseloj jabuci. Jeftina je, dostupna tokom cele godine i može da uđe u svakodnevni jelovnik bez muke.

Zašto baš jabuka snižava glukozu u krvi

Jabuka je puna rastvorljivih vlakana, posebno pektina, koji usporava varenje. Kada hrana sporije prolazi kroz creva, glukoza ulazi u krvotok postepeno.

Nema naglih skokova, nema oštrih padova. Upravo zato jabuka reguliše šećer u krvi i kod ljudi koji već imaju problema sa glikemijom.

Pored pektina, jabuka sadrži polifenole koji utiču na rad enzima zaduženih za razlaganje skroba. Manje skroba se brzo pretvori u glukozu. To znači mirniji pankreas i stabilniji insulin.

Kako se jede jabuka da spušta šećer najefikasnije

Najveća greška je guljenje kore. U kori se nalazi najviše vlakana i kvercetina, materije koja pomaže boljoj osetljivosti na insulin. Operite jabuku temeljno i pojedite je celu.

Birajte kiselije sorte poput ajdaredke, granny smith ili budimke

Pojedite jabuku pre obroka, a ne posle, da smanjite glikemijski odgovor

Kombinujte je sa šakom oraha ili badema za dodatni efekat

Izbegavajte ceđene sokove jer iz njih nestaju vlakna

Ne kuvajte je previše, jer toplota razgrađuje deo polifenola

Jedna srednja jabuka dnevno, pojedena pravilno, već nakon par nedelja može pokazati efekat na vrednosti glukoze. Naravno, ne menja terapiju, ali dobro je dopunjuje.

Sitne navike koje stabilizuju nivo šećera

Sama jabuka neće učiniti čudo ako ostatak tanjira izgleda haotično. Probajte da uz nju uvedete i nekoliko jednostavnih navika koje stabilizuju nivo šećera tokom dana.

Krenite dan sa proteinima umesto sa belim pecivom

Pijte vodu pre kafe, pa tek onda jedite

Prošetajte deset minuta nakon ručka

Smanjite gazirana pića, čak i ona sa zaslađivačima

Ove navike kontrolišu glikemiju bolje nego bilo kakav skupi suplement. Telo voli ritam i predvidljivost.

Kome jabuka ne odgovara

Iako jabuka obara visok šećer, ljudi sa osetljivim želucem, refluksom ili sindromom iritabilnih creva trebalo bi da paze na količinu i sortu. Slađe jabuke, kao što je zlatni delišes, imaju viši glikemijski indeks i nisu prvi izbor za one koji žele da snize glukozu. Ako uzimate lekove za dijabetes, posavetujte se sa lekarom pre većih promena u ishrani.

Koju sortu jabuke Vi najčešće kupujete i da li ste primetili razliku u nivou energije nakon obroka?

Koliko jabuka dnevno je previše

Dve srednje jabuke dnevno su sasvim dovoljne. Veće količine mogu izazvati nadimanje i previše fruktoze za jetru.

Da li je bolje jesti jabuku ujutru ili uveče

Ujutru ili pre glavnog obroka. Uveče može usporiti varenje i izazvati nelagodu kod osetljivijih osoba.

Da li pečena jabuka spušta šećer kao sirova

Slabije. Pečenjem se gubi deo pektina i polifenola, pa je efekat na glukozu nešto manji.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

