Namirnica od 40 dinara čisti krv i jetru bolje od hemije – jedna šolja je dovoljna da izbacite otrove iz tela

Zaboravite na skupe tablete. Ovaj moćni napitak od cvekle za jetru košta manje od novina, a pravi je spas za vašu krvnu sliku i energiju.

Rešenje za umor, lošu krvnu sliku i zagušenu jetru vam je bukvalno ispred nosa, na pijaci, i košta smešnih 40 dinara po kilogramu. Da, dobro ste čuli. Ako se osećate tromo i teško, vreme je da probate pravi napitak od cvekle za jetru koji provereno radi posao bolje od bilo kakve hemije.

Nećete verovati koliko brzo se organizam preporodi kada mu date ono što mu prirodno pripada. Umesto da bacate novac, poslušajte stari, narodski savet koji ide ko podmazano kada treba isprati toksine iz tela.

Zašto cvekla, a ne tablete?

Znate onaj osećaj kad vam neko kaže da je „zdravlje u jednostavnosti“? E, pa kod cvekle je to živa istina. Ova krtolasta kraljica zime nije samo za salatu uz pečenje. Ona je najmoćniji čistač krvi koji nam je priroda podarila. Sadrži betain i betanin, sastojke koji bukvalno „hvataju“ otrove u jetri i izbacuju ih napolje, a pritom popravljaju krvnu sliku brzinom svetlosti.

Mnogi misle da moraju da piju litre nekih čudnih smeša, ali varaju se. Dovoljna je jedna šolja ovog eliksira dnevno da osetite kako vam se snaga vraća. Cvekla ne pita šta ste jeli i pili godinama – ona odmah kreće u akciju, obnavlja ćelije i vraća boju u obraze.

Tajna receptura: Kako se sprema napitak od cvekle za jetru?

Nemojte da vas mrzi da uprljate ruke, jer se isplati. Zaboravite kuvanje, jer tako ubijate sve što valja u njoj. Ključ je u sirovoj snazi. Evo kako se to radi, prosto da prostije ne može biti:

Uzmite jednu srednju cveklu (ne treba vam džak, jedna je dosta).

Oljuštite je i izrendajte na najsitnije ili ubacite u sokovnik.

Dodajte sok od pola limuna (da ubije onaj zemljani ukus i doda vitamina C).

Po želji ubacite kašičicu meda ako vam je previše „jako“.

Ovaj napitak od cvekle za jetru popijte ujutru, pre nego što navalite na kafu i doručak. Već posle tri dana osetićete razliku – buđenje će biti lakše, a one teške noge postaće prošlost.

Šta možete da očekujete?

Ne govorimo ovde o magiji, već o čistoj biologiji. Vaša jetra će vam biti zahvalna. Kada izbacite otrove, koža se čisti, varenje se dovodi u red, a energija skače. Ovo je provereno kod generacija pre nas koje nisu trčale kod lekara za svaku sitnicu, već su verovale onome što iz zemlje raste.

Zato, ne čekajte ponedeljak ili „pravi trenutak“. Trk na pijacu, uložite tih 40 dinara u svoje zdravlje i gledajte kako se osećaj težine topi. Vaše telo zaslužuje ovaj prirodni reset, a vi zaslužujete da se osećate moćno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com