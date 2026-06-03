Kardiolog upozorava: Ove namirnice ni u ludilu ne jedite – holesterol dižu u nebesa, betoniraju arterije i vode do srčanog udara

Namirnice koje dižu holesterol kriju se u vašem frižideru. Kardiolog je izdvojio crnu listu, proverite šta odmah izbaciti!

Maslac na tostu ujutru deluje bezazleno, ali kardiolog Muhamed Alo tvrdi suprotno. Postoje namirnice koje dižu holesterol brže nego što stignete da popijete kafu, a većina ih svakodnevno koristi misleći da jede zdravo.

Dr Alo je istakao da postoje određene namirnice koje nikada ne bi konzumirao zbog njihovog uticaja na zdravlje. Zvanične zdravstvene preporuke ograničavaju unos zasićenih masti na maksimum 30 grama dnevno za muškarce i 20 grama za žene.

Kada zakoračimo u zrelije godine, briga o kardiovaskularnom sistemu postaje apsolutni prioritet. Ključni korak na tom putu jeste radikalna promena režima ishrane.

Opasnost vreba iz hrane bogate zasićenim mastima, koja ima moć da drastično podigne nivo holesterola u krvi, otvarajući tako vrata srčanim oboljenjima i moždanom udaru. Često zaboravljamo da su to upravo namirnice koje dižu holesterol i koje nam tiho ugrožavaju život.

Doktor Muhamed Alo, koji je na TikToku stekao ogromnu popularnost i okupio skoro 270.000 pratilaca, redovno deli dragocene savete za očuvanje zdravlja. U svom poslednjem video-snimku poslao je jasnu i dramatičnu poruku: „Kao kardiolog, otkriću vam nekoliko namirnica koje apsolutno nikada ne bih konzumirao“.

Doktor Alo je slikovito objasnio šta se dešava u našem organizmu kada unosimo pogrešnu hranu.

„Određene namirnice, kada ih pojedete, momentalno podižu LDL holesterol. On bukvalno betonira i začepljuje arterije, što direktno vodi do srčanog udara, šloga, demencije, bolesti perifernih arterija, otkazivanja bubrega i niza drugih teških zdravstvenih problema“, upozorava doktor.

Veza između zasićenih masti i LDL holesterola potvrđena je i u Cochrane sistematskom pregledu o smanjenju zasićenih masti i kardiovaskularnim ishodima, koji ukazuje da smanjen unos zasićenih masti može smanjiti rizik od srčanih događaja.

Crna lista kardiologa: Maslac na prvom mestu

Ipak, ono što najviše šteti našim arterijama jesu zasićene masti, a doktor je izdvojio glavnog krivca koji većina ljudi smatra zdravim i prirodnim.

Istraživanja jasno pokazuju da su ovo opasne namirnice koje dižu holesterol i zato ih treba izbegavati.

„Na prvom mestu moje crne liste je maslac. On je, u svojoj suštini, gotovo čista zasićena mast. Onog trenutka kada pojedete maslac, vaš LDL holesterol skače, a arterije počinju da se pune naslagama“, izričit je dr Alo.

Međutim, maslac nije jedini. Doktor naglašava da u istu, visokorizičnu kategoriju spada još nekoliko namirnica koje redovno koristimo u kuhinji:

Punomasni sirevi i kačkavalji

Slanina, svinjska mast i loj

Prečišćeni maslac

Kokosovo i palmino ulje

Masni delovi mesa (odresci) i hrskava pileća kožica

Koliko zasićenih masti je previše u toku dana

Zvanične preporuke zdravstvenih organizacija (poput britanskog NHS-a) opominju da odrastao, prosečan muškarac ne bi smeo da unese više od 30 grama zasićenih masti dnevno, dok je za žene ta granica još rigoroznija i iznosi maksimalno 20 grama.

Ako primetite porast LDL vrednosti na nalazima, razgovor sa lekarom je važniji od bilo kakve dijete pronađene na internetu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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