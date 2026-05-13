Namirnice koje hrane nervni sistem i pomažu u borbi protiv stresa, jedite ih svaki dan

Prema stručnjacima, postoje namirnice koje hrane nervni sistem. Ne mogu se smatrati lekovima, ali pomažu za sveukupnom mentalnom zdravlju.

Postoje namirnice koje hrane nervni sistem i pomažu zdravlju nervnog sistema. Ako ste stalno umorni, pod stresom ili imate problema sa koncentracijom, rešenje bi moglo biti u hrani koju jedete svaki dan

Ishrana ne može da izleči poremećaje nervnog sistema, ali određene namirnice svakako mogu pomoći da on pravilno funkcioniše.

Nervni sistem kontroliše brojne ključne funkcije, od otkucaja srca i varenja do pamćenja i reakcije na stres. Zato ono što jedemo može uticati na to kako se nosimo sa svakodnevnim izazovima, kao i na našu dugoročnu mentalnu stabilnost.

Ovo su namirnice koje hrane nervni sistem, a prema istraživanjima, pomažu u svakodnevnim izazovima po sveukupno zdravlje.

Masna riba kao saveznik mozga

Losos se često navodi kao jedna od najboljih namirnica za mozak, i to sa dobrim razlogom. Bogat je omega-3 masnim kiselinama, posebno EPA i DHA, koje su neophodne za strukturu nervnih ćelija.

Studija iz 2017. godine objavljena u časopisu Current Neuropharmacology otkrila je da su ove masti važne za membrane nervnih ćelija. Da su povezane sa sposobnošću mozga da se prilagodi i razvije. Pored toga, novija studija iz 2024. godine objavljena u časopisu Frontiers potvrđuje da omega-3 masne kiseline smanjuju upale u telu.

Zeleno lisnato povrće za ravnotežu

Spanać je prava nutritivna bomba za nervni sistem. Sadrži folat, koji je uključen u stvaranje neurotransmitera poput serotonina i dopamina. Prema studiji iz 2023. godine objavljenoj u časopisu Nutrients, ova jedinjenja mogu smanjiti rizik od depresije. Pored toga, spanać je bogat magnezijumom, ključnim mineralom za prenos nervnih impulsa i regulaciju kontrakcije mišića.

Jogurt i veza creva i mozga

Jogurt sadrži korisne bakterije koje podržavaju zdrav crevni mikrobiom. Ova ravnoteža ima direktan uticaj na nervni sistem putem takozvane ose creva i mozga. Studija objavljena ove godine u časopisu Scientific Reports povezuje probleme sa crevima sa neurološkim poremećajima, kao i mentalnim stanjima poput anksioznosti i depresije.

Seme koje smiruje živce

Seme bundeve je malo, ali izuzetno hranljivo. Bogato je magnezijumom, zdravim mastima i cinkom, koji su važni za funkciju mozga. Studija iz 2017. godine objavljena u časopisu Nutrients pokazala je da cink doprinosi očuvanju kognitivnih funkcija i zdravlja nervnog sistema.

Ovsena kaša za stabilnu energiju

Ovsena kaša je bogata vitaminima B grupe, koji su neophodni za proizvodnju energije u živcima i njihovu zaštitu od oštećenja. Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics navodi da vitamini B1, B6 i B12 igraju važnu ulogu u održavanju zdravog nervnog sistema. Pored toga, vlakna u ovsu doprinose zdravlju creva.

Sočivo kao biljni izvor snage

Sočivo je odličan izvor biljnih proteina i gvožđa, dok aminokiseline iz proteina pomažu telu da stvori neurotransmitere koji utiču na raspoloženje i ponašanje. Prema studiji iz 2020. godine, objavljenoj u časopisu Amino Acids in Nutrition and Health, ovi procesi su ključni za stabilno mentalno zdravlje.

Bobice protiv oksidativnog stresa

Borovnice su poznate po visokom sadržaju antioksidanata, koji štite ćelije od oksidativnog stresa. Istraživanje iz 2024. godine, objavljeno u časopisu Frontiers, pokazuje da povećan unos antioksidanata može pomoći u zaštiti mozga i očuvanju zdravlja nervnog sistema.

Crna čokolada za mozak

Crna čokolada sadrži flavonoide, biljna jedinjenja koja deluju kao moćni antioksidansi. Prema studiji iz 2025. godine objavljenoj u časopisu IJMS, flavonoidi mogu smanjiti upalu i pomoći u zaštiti mozga od neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

