Namirnice koje razaraju mozak iznutra – proverite šta jedete!

Neke namirnica koje razaraju mozak su povezane sa visokim krvnim pritiskom, visokim holesterolom i uništavaju mozak.
Da li ste znali da svakodnevno konzumiramo hranu koja nas polako ubija? Većina nas ima bar neke od njih na svom meniju, a kada ih kombinujemo, stvaramo potencijalno veoma opasne kombinacije. Namirnice koje razaraju mozak skoro svakodnevno konzumiramo.
Osim toga, neke od ovih namirnica su povezane sa visokim krvnim pritiskom, visokim holesterolom, srčanim oboljenjima, dijabetesom, Alchajmerovom bolešću, pa čak i rakom. Ne smemo zaboraviti gojaznost i anksioznost i depresiju
Naučnici su u 15-godišnjem istraživanju otkrili da prekomerna konzumacija crvenog i prerađenog mesa te šećernih gaziranih pića drastično povećava rizik od demencije i drugih hroničnih bolesti kod starijih odraslih.
Namirnice koje razaraju mozak
Ispitanici s najvećim unosom slanine, hamburgera i zaslađenih gaziranih napitaka razvijali su kognitivna oštećenja, srčane bolesti i demenciju znatno brže od svojih vršnjaka bez takvih prehrambenih navika.
Mediteranska ishrana kao štit
Nasuprot tome, osobe koje su se hranile po principima mediteranske dijete—bogate povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orasima i maslinovim uljem— imali su u proseku dve do tri hronične bolesti manje na kraju praćenja u odnosu na one s najnezdravijom ishranom.
Detalji istraživanja
Studija objavljena u časopisu Nature Aging pratila je skoro 2.500 Šveđana prosečne starosti 71 godinu iz kungsholmenske kohorte o starenju. Ishrana je ocenjivana pomoću upitnika i poređena s mediteranskom dijetom, MIND dijetom i alternativnim indeksom zdrave ishrane Harvarda.
Prehrambene preporuke za očuvanje mozga
- Najmanje pet porcija raznovrsnog voća i povrća dnevno
- Obroci temeljeni na krompiru, hlebu, pirinču, testenini ili drugim skrobnim ugljenim hidratima
- Mlečni proizvodi ili njihove
- niskomasne i bez šećerne alternative
- Mahunarke, riba, jaja i drugi izvori proteina
- Nezasićena ulja i namazi u umerenim količinama
- Šest do osam čaša vode dnevno
Primenom ovih saveta možete usporiti nakupljanje kardiovaskularnih i neurodegenerativnih bolesti te zaštititi mozak od prerane degeneracije. Uvek birajte što manje prerađenu hranu – to je najbolji način da izbegnete štetne aditive i zaštitite svoje zdravlje.
