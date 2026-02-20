Namirnice koje razaraju mozak iznutra – proverite šta jedete!

Neke namirnica koje razaraju mozak su povezane sa visokim krvnim pritiskom, visokim holesterolom i uništavaju mozak.

Da li ste znali da svakodnevno konzumiramo hranu koja nas polako ubija? Većina nas ima bar neke od njih na svom meniju, a kada ih kombinujemo, stvaramo potencijalno veoma opasne kombinacije. Namirnice koje razaraju mozak skoro svakodnevno konzumiramo.

Osim toga, neke od ovih namirnica su povezane sa visokim krvnim pritiskom, visokim holesterolom, srčanim oboljenjima, dijabetesom, Alchajmerovom bolešću, pa čak i rakom. Ne smemo zaboraviti gojaznost i anksioznost i depresiju

Naučnici su u 15-godišnjem istraživanju otkrili da prekomerna konzumacija crvenog i prerađenog mesa te šećernih gaziranih pića drastično povećava rizik od demencije i drugih hroničnih bolesti kod starijih odraslih.

Namirnice koje razaraju mozak

Ispitanici s najvećim unosom slanine, hamburgera i zaslađenih gaziranih napitaka razvijali su kognitivna oštećenja, srčane bolesti i demenciju znatno brže od svojih vršnjaka bez takvih prehrambenih navika.

Mediteranska ishrana kao štit

Nasuprot tome, osobe koje su se hranile po principima mediteranske dijete—bogate povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orasima i maslinovim uljem— imali su u proseku dve do tri hronične bolesti manje na kraju praćenja u odnosu na one s najnezdravijom ishranom.

Detalji istraživanja

Studija objavljena u časopisu Nature Aging pratila je skoro 2.500 Šveđana prosečne starosti 71 godinu iz kungsholmenske kohorte o starenju. Ishrana je ocenjivana pomoću upitnika i poređena s mediteranskom dijetom, MIND dijetom i alternativnim indeksom zdrave ishrane Harvarda.

Prehrambene preporuke za očuvanje mozga

Najmanje pet porcija raznovrsnog voća i povrća dnevno

Obroci temeljeni na krompiru, hlebu, pirinču, testenini ili drugim skrobnim ugljenim hidratima

Mlečni proizvodi ili njihove

niskomasne i bez šećerne alternative

Mahunarke, riba, jaja i drugi izvori proteina

Nezasićena ulja i namazi u umerenim količinama

Šest do osam čaša vode dnevno

Primenom ovih saveta možete usporiti nakupljanje kardiovaskularnih i neurodegenerativnih bolesti te zaštititi mozak od prerane degeneracije. Uvek birajte što manje prerađenu hranu – to je najbolji način da izbegnete štetne aditive i zaštitite svoje zdravlje.

