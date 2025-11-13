Namirnice koje razaraju srce i krvne sudove, a mnogima su svaki dan na trpezi

Namirnice koje razaraju srce i krvne sudove su slanina, maslac, punomasno mleko i sir i pržena hrana. Svaki dan nam se nalaze na trpezi, a mogu biti veoma opasne za srce!

Jedan od najčešćih problema današnjice su bolesti srca i krvnih sudova. Akumulacija masnih naslaga u krvnim sudovima dovodi do sužavanja zidova arterija, kada se plak nakuplja i ograničava dotok krvi u tkiva.

Uzroci začepljenja krvnih sudova mogu biti pušenje, visok krvni pritisak, dijabetes, starenje, ali i ishrana bogata zasićenim mastima, te vam donosimo četiri namirnice na koje treba da obratite pažnju i ograničite njihovu konzumaciju, prenosi Danas.

Slanina

Ograničavanje i izbegavanje određenih namirnica može da smanji rizik od ateroskleroze, kao i da se holesterol drži pod kontrolom. Jedna od njih je slanina, koju mnogi vole zbog svog jedinstvenog ukusa. Međutim, malo ljudi razume zdravstvene rizike koji mogu da prate preterano uživanje u njoj, piše Eat This, Not That.

Visok nivo zasićenih masti može izazvati upalu, što može dovesti do dehidracije i na kraju do ateroskleroze, potpunog sužavanja krvnih sudova. Iz tog razloga važno je voditi računa o količini slanine koju unosimo u organizam.

Od komada slanine koja se koristi kao dodatak salatama do sendviča sa slaninom i sirom, ova vrsta mesa prisutna je u širokom spektru jela. Donošenje dobrih izbora može vam pomoći da izbegnete ozbiljne medicinske posledice kasnije u životu.

Prema nutricionistima, još jedan veliki zdravstveni rizik povezan sa slaninom je to što može da sadrži mnogo natrijuma. Većina ljudi nije svesna visokog nivoa soli i drugih konzervansa koji se nalaze u slanini, zbog čega je konzumiraju previše. To može dovesti do brojnih problema kao što su zadržavanje vode i visok krvni pritisak.

Maslac

Maslac je jedan od najčešćih sastojaka kada govorimo o pripremi kolača i slanih jela. Loša strana upotrebe putera je to što njegov visok nivo zasićenih masti može dovesti do začepljenja arterija i neželjenog nivoa holesterola ako se prekomerno konzumira. Bez obzira koliko je ukusan puter, poznavanje zdravstvenih rizika će vam pomoći da održite svoje telo zdravim.

Ako želite da smanjite količinu putera, postoji nekoliko opcija koje će vam poslužiti kao zdrave zamene. Jedna od opcija je prelazak na nemasni mlečni namaz sa smanjenim sadržajem zasićenih masti. Postoje i veganski namazi koji su posebno dizajnirani za upotrebu u receptima, kao što je margarin napravljen od orašastih plodova, semenki, pa čak i biljaka kao što je maslinovo ulje. Pored toga, ako recept zahteva rastopljeni puter, može se koristiti i sos od jabuke ili pire od banane.

Punomasno mleko i sir

Punomasno mleko i sir predstavljaju namirnice koje razaraju srce i pravi su zdravstveni izazov za pojedince jer se mlečni proizvodi često koriste u mnogim namirnicama koje jedemo. Moždani udar i srčani udar, koji se mogu javiti, dva su vodeća uzroka smrti u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Zato je važno da razumete koliki treba da bude vaš dnevni unos mleka i sira.

Zdravstveni stručnjaci predlažu zdravije alternative. Sojino i bademovo mleko i ograničavanje unosa mleka na dve čaše dnevno. Takođe možete da se odlučite za nisko-masne verzije popularnih mlečnih proizvoda kao što je grčki jogurt sa visokim sadržajem proteina.

Pored toga, nemlečne alternative kao što su sojino, kokosovo, ovseno ili bademovo mleko pružaju podjednako ukusnu zamenu bez dodanih zasićenih masti i holesterola koji se nalaze u tradicionalnim mlečnim proizvodima. Štaviše, zamenom punomasnog sira kozjim sirom, unos masti se može smanjiti, a jelima se daje odličan ukus.

Pržena hrana

Prženje hrane je uobičajen način za brzo pripremanje obroka, ali može predstavljati veliki rizik po vaše zdravlje. Hrana koja je pržena u dubokom prženju prekriva hranu nezdravom masnoćom koja promoviše začepljenje arterija. Količina masti u prženoj hrani se dramatično povećava, što može dovesti do povišenog krvnog pritiska i povećanog rizika od srčanih bolesti i moždanog udara.

Štaviše, pržena hrana obično zahteva dvostruko ili čak tri puta više ulja nego druge metode kuvanja. Važno je zapamtiti da je umerenost ključna kada jedete prženu hranu. Omogućava nam da uživamo u određenim ukusima bez žrtvovanja zdravlja. Odličan način je da uvedete pečenje kao alternativu, prenosi centarzdravlja.hr.

(Krstarica/n1info.rs)

