Namirnice koje se ne jedu leti

Stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice ne treba konzumirati tokom velikih vrućina.

Meso – Smanjite konzumaciju mesa tokom letnjih meseci, jer preterano konzumiranje može dovesti do preteranog znojenja, kao i problema s varenjem.

Začine – Previše začinjena hrana jeste ukusnija, međutim začini u velikoj meri mogu da zagreju metabolizam, a kao posledica javiće se čest osećaj gladi.

Sosove – Sosovi sadrže veliku količinu kalorija, pa je preporučljivo izbegavati ih leti. Ukoliko baš morate da ih jedete, napravite ih sami.

Brzu hranu – Brza hrana se ne preporučuje, i to ne samo leti, nije preporučljiva uopšte. Ukoliko konzumirate brzu hranu tokom leta, može doći do nadimanja, problema s varenjem, ali i do povećanja težine.

