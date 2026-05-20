Kardiolog upozorava na 4 najgore namirnice za srce: Dižu holesterol u nebesa i uništavaju krvne sudove

Namirnice štetne za srce kriju se u vašoj kuhinji već godinama. Izbacite ova 4 proizvoda odmah i napravite prvi pravi korak ka zdravlju.

Namirnice štetne za srce ne kupuju se u apoteci, već vas verovatno već danas čekaju u vašem frižideru i kuhinjskom ormariću.

Mnogi od nas ih jedu svakodnevno, potpuno nesvesni da ove stvari polako sužavaju arterije i podižu opasni LDL holesterol.

Poznati kardiolozi zato upozoravaju na četiri stvari koje morate odmah da izbacite iz ishrane ako želite da sačuvate čiste krvne sudove.

Pljeskavica sa pumpe i brza hrana gori su nego što većina misli

Prerađeno meso je dokazano prvi neprijatelj zdravlja. Salame, kobasice, viršle, slanina i paštete pune su soli, natrijum-nitrita i zasićenih masti koje direktno udaraju na krvne sudove.

Već 50 grama prerađevina dnevno povezuje se sa značajno većim rizikom od infarkta. To je težina jedne obične kobasice u zemički i ništa više od toga.

Najveći problem nisu same masnoće, već konzervansi koji menjaju način na koji organizam obrađuje masti iz krvi.

Kada se suvomesnati proizvodi jedu nekoliko puta nedeljno, telo praktično nema vremena da se očisti od toksina.

Margarin i sve što „puca“ pod zubima

Industrijski kolači, krofne, pomfrit iz friteze i lisnato testo puni su trans-masti.

To je najgora vrsta masnoća jer istovremeno podiže loš, a obara dobar HDL holesterol.

Evropska unija je ograničila trans-masti, ali na našem tržištu i dalje ima proizvoda koji prelaze tu granicu.

Zbog toga je čitanje deklaracije ključno, a proizvode sa oznakom „delimično hidrogenizovana biljna mast“ najbezbednije je vratiti na policu.

Šta su tačno namirnice štetne za srce

To su svi oni proizvodi koji istovremeno podižu loš LDL holesterol, snižavaju zaštitni HDL holesterol, povećavaju krvni pritisak i izazivaju hroničnu upalu krvnih sudova.

Ubedljivo najopasniju grupu čine prerađeno meso, trans-masti, slatka gazirana pića i industrijski pekarski proizvodi.

Gazirana pića sa šećerom rade tiho

Litar gaziranog soka ima oko 25 kockica šećera. Vaša jetra taj fruktozni udar pretvara u trigliceride koji odlaze pravo u krv.

Visoki trigliceridi su nezavisan faktor rizika za infarkt, čak i kada je LDL u redu. veliko istraživanje o slatkim napicima i kardiovaskularnom riziku objavljeno u časopisu „Circulation“ pokazalo je da redovna konzumacija zaslađenih napitaka povećava rizik od koronarne bolesti kod muškaraca.

Dijetalne verzije nisu spas. Veštački zaslađivači menjaju crevnu floru, a ona direktno utiče na upalu i krvni pritisak.

Beli hleb, lepinje i pekarska čuda

Rafinisani ugljeni hidrati su četvrti, možda najpodmukliji krivac. Beli hleb, lepinje, pereci, beli pirinač i testenine od belog brašna se u krvi ponašaju gotovo isto kao čist šećer.

Skok insulina, pad, pa opet glad. Krug koji tovi visceralno salo oko organa, a baš to salo proizvodi hormone koji guše krvne sudove.

Zamenite ih hlebom od integralnog brašna sa semenkama, ovsenim pahuljicama i mahunarkama. Razlika u krvnoj slici se vidi za šest nedelja.

Kako da odmah olakšate srcu

Ne morate sve da izbacite preko noći. Smanjite prerađeno meso na jednom nedeljno, gazirana pića zamenite vodom sa limunom, a beli hleb sa integralnim. Tri promene koje srce oseti za mesec dana. Više nego bilo koji suplement.

Koju od ove četiri namirnice ne možete da zamislite da izbacite – i šta vas u tome najviše drži

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

