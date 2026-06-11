Ovih 5 namirnica za doručak drži sitost do podneva, a poslednja kombinacija zvuči ludo dok je ne probate

Namirnice za doručak biraju pogrešno čak i oni koji uopšte doručkuju. Evo 5 koje vas drže sitim do podneva, počnite već sutra.

Najbolje namirnice za doručak nisu žitarice u šarenoj kutiji niti kroasan iz pekare. Ako birate pogrešno, ostajete gladni do deset i jurite prvi keks koji vidite. Trik koji vas drži sitim do podneva krije se na sredini ovog teksta, ali prvo jedan podatak koji boli. Preko polovine ljudi ujutru ne pojede ništa, a baš taj prazan stomak diktira ceo dan.

Grčki jogurt i jaja: dve namirnice za doručak koje stišaju glad

Grčki jogurt je kremast, lagan i prepun proteina i kalcijuma. Drži vas sitim satima. Birajte obični nemasni i sami dodajte voće, jer voćne varijante kriju previše šećera. Jaja su druga zvezda jutra. Godinama su ih proglašavali krivcem za holesterol, a danas znamo da to nije bila istina.

Holesterol iz hrane utiče na krv mnogo manje nego što su mislili. Jaja nose vitamin D, B12 i kalcijum, a kuvana su najzdravija. Bacite ih u salatu, sendvič ili pojedite uz povrće.

Zašto su pšenične klice i integralni hleb pravi izbor?

Pšenične klice su mali dodatak sa velikim efektom. Samo dve kašike daju oko 15 odsto dnevne potrebe za vitaminom E i 10 odsto folne kiseline. Posebno su korisne ljudima koji ne jedu orahe i semenke. Pospite ih preko ovsene kaše ili ubacite u frape.

Ugljeni hidrati jesu temelj jutra, ali tip čini razliku. Hleb od celog zrna nosi više vlakana od belog rafinisanog brašna. Tost, kifla ili domaći mafin, svejedno je, dok god je brašno integralno.

Voće koje gasi želju za slatkim

Banana ubija žudnju za slatkišima brže od svega. Iseckajte je u ovsenu kašu i dobićete prirodnu slatkoću bez kašike šećera. Zbog kalijuma snižava pritisak, pa je odlična za osobe sa hipertenzijom. Kivi nosi vitamin C kao narandža i više vlakana od banane, što godi varenju.

A sad obećani trik. Lubenica je puna likopena, važnog za vid i srce, i ima malo kalorija. Kombinacija lubenice i jaja za doručak zvuči ludo, ali probajte, ravnoteža slatkog i slanog menja jutro iz korena. Borovnice, jagode i maline van sezone kupite smrznute, jednako su hranljive i jeftinije.

Koja je najzdravija namirnica za doručak?

Ovsena kaša. Puna je vlakana, omega-3 kiselina i kalijuma, a redovnom upotrebom snižava holesterol. Birajte običnu, bez arome, i zasladite je voćem i kašičicom meda.

Kafa, sok i čaj: šta zaista vredi popiti

Kafa je antioksidans, ne samo budilnik, i vezuje se za manji rizik od dijabetesa. Pijte je bez šećera i šlaga. Zeleni čaj važi za najzdraviji od svih čajeva. Sveže ceđen sok od pomorandže je ukusan, ali držite se jedne čaše dnevno jer nosi mnogo šećera.

Izbor jutarnjeg obroka nije sitnica za zdravlje srca. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Journal of the American College of Cardiology“, istraživanje o preskakanju doručka i kardiovaskularnoj smrtnosti pokazuje da redovan doručak može biti povezan sa nižim rizikom po srce. Zato sutra nemojte istrčati gladni.

Da li je doručak zaista najvažniji obrok?

Za većinu ljudi jeste, jer postavlja energiju i koncentraciju za ceo dan. Prazan stomak vodi ka prejedanju i lošim izborima posle podne.

Šta jesti za doručak ako želim da smršam?

Birajte proteine i vlakna: grčki jogurt, jaja, ovsenu kašu i bananu. Bićete duže siti i smanjiće glad pre ručka.

Da li jaja ujutru dižu holesterol?

Kod većine ljudi ne. Holesterol iz hrane slabije utiče na krv nego što se ranije verovalo, pa su jaja zdrav izvor proteina.

Koja je vaša jutarnja navika koju nikako ne biste menjali, a koju bi nutricionista odmah precrtao?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com