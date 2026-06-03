Čiste krvne sudove kao četka: Doktor Čazov otkriva 4 namirnice koje svako ima u kuhinji

Namirnice za krvne sudove ne traže apoteku ni recept. Cvekla, luk i kupus rade tiho. Pročitajte šta je doktor Čazov stavljao u tanjir.

Četiri namirnice za krvne sudove iz naše ostave: Recept čuvenog kardiologa koji je lečio i državnike i penzionere

Kada se pomenu namirnice za krvne sudove, često mislimo da nam trebaju preskupi suplementi iz apoteke, ali istina je mnogo jednostavnija.

Jevgenij Čazov, legendarni kardiolog koji je brinuo o zdravlju i najmoćnijih državnika poput Brežnjeva, ali i običnih penzionera, uvek je govorio da se lek krije u onome što već imamo u kući.

On je decenijama zagovarao četiri sasvim obične namirnice koje su se uvek nalazile u svakoj srpskoj ostavi – cveklu, crni luk, kiseli kupus i jednu važnu naviku koju, nažalost, ne možete kupiti.

Šta zaista oštećuje krvne sudove (i zašto holesterol nije glavni krivac)?

Navikli smo da za sve krivimo holesterol, ali pravi „tihi uništitelj“ krvnih sudova je hronična upala. Ona godinama tinja u telu zbog lošeg sna, previše šećera i stresa.

Telo na to odgovara stalnim „krpljenjem“, pa krvni sudovi vremenom gube elastičnost. Pritisak raste, a vi to osetite zaduvanošću već na trećem spratu. Tu suplementi ne pomažu mnogo – pomaže samo ono što stavite u tanjir tri puta dnevno.

Cvekla: zašto je 100 grama dnevno više od salate uz pasulj

Cvekla sadrži betain, pektin i prirodne nitrate koje crevne bakterije pretvaraju u azot-monoksid, jedinjenje koje opušta zid krvnog suda. Zato posle čaše soka od cvekle pritisak često padne za nekoliko milimetara žive već u prvih sat vremena, što potvrđuje i meta-analiza iz 2022. godine u časopisu „Frontiers in Nutrition“ o uticaju nitrata iz cvekle na krvni pritisak.

Kako da je jedete? Najjednostavnije: oguljena, rendana, sa kašikom maslinovog ulja i orahom. Kuvana cvekla zadržava betain, ali deo nitrata se izgubi u vodi, pa tu vodu nemojte prosipati ako pravite boršč.

Crni luk: kora koju većina baca u kantu

Greška broj jedan u srpskim kuhinjama. Skinete suvu koru luka, bacite je, pa kuvate. A baš u toj rumenoj opni je najviše kvercetina, antioksidansa koji štiti unutrašnji sloj krvnog suda od oksidativnog stresa.

Bake su to znale. Stavljale su čistu koru luka u supu dok se kuva, pa je vadile pred kraj. Supa dobije boju zlatne juhe i taman onoliko kvercetina koliko biste tražili u skupom suplementu. Crni luk pojedite i sirov, u salati sa paradajzom, jer toplota razgrađuje deo sumpornih jedinjenja koja deluju protiv zgrušavanja.

Kiseli kupus: zašto dve kašike dnevno menjaju više nego probiotik iz apoteke

Mnogo je korisniji od svežeg kupusa. Tokom fermentacije nastaju mlečna kiselina i živi sojevi bakterija roda Lactobacillus koji naseljavaju debelo crevo. A zdravlje creva, danas to znamo, direktno utiče na nivo upale u celom telu, pa i u krvnim sudovima.

Dve do tri kašike rasola pre ručka, ili šaka kiselog kupusa uz krompir, dovoljno je. Više nije bolje, naprotiv, jer zbog soli može da naduva pritisak kod onih koji su osetljivi. Ako imate visok pritisak ili bubrežne tegobe, pitajte lekara pre nego što pređete na svakodnevnu dozu.

Tajna koju ne možete kupiti u prodavnici

Najvažniji „lek“ zapravo i nije namirnica. Pola sata brzog hoda dnevno čini za krvne sudove ono što nijedan tanjir ne može. Naši mišići pumpaju krv kroz vene nazad ka srcu, a krvni sudovi su kao bicepsi – ako ih ne koristite, gube kondiciju. Čazov je često ponavljao da ni najbolja ishrana ne pomaže ako ceo dan sedite i ljutite se. Stav prema životu leči baš kao i hrana; hodanje i mir u glavi nisu nikakva romantika, već čista fiziologija.

Ne očekujte čudo preko noći – evo kad kreće boljitak

Promene u krvnom pritisku primetićete već kroz dve do četiri nedelje ako se dosledno držite zdravog jelovnika. Ipak, za pravu elastičnost krvnih sudova treba vremena – to je proces koji traje mesecima. Nemojte tražiti čudo preko noći, jer ga neće biti. Umesto toga, gradite naviku koja će vas čuvati godinama.

Da li cvekla zaista snižava krvni pritisak

Istraživanja ukazuju da redovan unos cvekle ili soka od cvekle može blago sniziti sistolni pritisak, najčešće za 3 do 5 milimetara žive.

Koliko kiselog kupusa je previše

Više od šolje dnevno donosi previše soli, što kod osetljivih osoba diže pritisak. Dve do tri kašike uz obrok su sasvim dovoljne.

Da li suva kora crnog luka može da se jede

Ne jede se direktno, već se kuva u supi ili čaju i potom vadi, jer otpušta kvercetin u tečnost bez gorkog ukusa.

Koju od ove četiri namirnice najređe stavljate u svoj tanjir, i zašto?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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