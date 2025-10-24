„Napijte se vode do 16 časova“: Ovo „zlatno pravilo“ sigurno niste znali!

Sportski nutricionisti ponekad preporučuju da vrhunski sportisti 80 odsto vode popiju pre 16 časova

Uvek je najbolje piti vodu kada smo žedni. Ipak, većinu tečnosti trebalo bi da popijemo pre 16 časova jer je tako manja verovatnoća da ćemo se probuditi da bismo noću išli u toalet.

Sportski nutricionisti ponekad preporučuju da vrhunski sportisti 80 odsto vode popiju pre 16 časova.

Pijenje vode rano tokom dana može podstaći varenje i nadoknaditi tečnosti izgubljene preko noći, izjavila je Kaci Vavrek, magistar nauka. Ona je dodala da bi „moglo i da se pije ravnomerno tokom celog dana, da se ujutru unese malo, a uveče malo manje“.

Navika koja je diskutabilna

Jedna navika koju treba preispitati jeste započinjanje dana kafom, koja može biti dehidrirajuća, rekla je Julija Zumpano, dijetetičarka. Ona predlaže da, umesto toga, dan počnemo vodom i da kofein popijemo malo kasnije ujutru.

Zumpano dodaje da smanjenje unosa vode nekoliko sati pre spavanja može da nas pripremi za bolji san.

„Predlažem minimalan unos vode dva sata pre spavanja kako biste izbegli ustajanje radi odlaska u toalet u toku noći, jer to kod nekih ljudi može poremetiti san“, objašnjava Zumpano. Kaci Vavrek ističe da prerano prekidanje unosa tečnosti može dovesti do nedovoljne hidratacije, glavobolje, grčeva ili smanjenih performansi.

Postoje izuzeci

Ovo može da bude posebno opasno za ljude koji intenzivno vežbaju noću.

„Ako sportista trenira popodne ili uveče, bilo bi neophodno da konzumira dovoljno tečnosti u, oko i posle ovog vremena“, kaže Vavrek.

Znaci dehidratacije su sledeći tamnožut ili urin boje ćilibara, moždana magla, nizak nivo energije ili povećan umor, suva usta.

U slučaju da smo popili previše vode možemo da primetimo često mokrenje (više od jednom na sat), nadutost, mučnina, bistra, bezbojna mokraća.

Pošto su i dehidratacija i prekomerna hidratacija ozbiljni zdravstveni problemi, važno je pronaći pravu ravnotežu. Samo tako ćemo osigurati da naše telo dobija optimalnu količinu vode da bismo ostali zdravi.

