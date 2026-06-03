Napitak jači od kafe budi vas bez drhtanja ruku: Popijte ga na prazan stomak i zaboravite na pad energije oko podne

Napitak jači od kafe drži budnim šest sati bez nervoze. Skuvajte ga ujutru i zaboravite na onaj pad energije posle podne.

Postoji napitak jači od kafe koji vas drži budnim duže, a ne pravi onaj nervozni trzaj u rukama oko deset sati. Reč je o matcha čaju, finom zelenom prahu koji se u Japanu pije vekovima. Razlika u odnosu na kafu je suštinska, a osetićete je već prvog jutra.

Zašto matcha tuče espreso na duge staze

Espreso vas digne za petnaest minuta i obori za sat i po. Matcha radi drugačije. Kofein iz nje se oslobađa postepeno, zajedno sa aminokiselinom L-teaninom, pa energija traje četiri do šest sati bez pada. Nema lupanja srca, nema onog osećaja praznog stomaka u jedanaest.

Jedna kašičica matche sadrži oko 70 miligrama kofeina. Espreso ima 80. Razlika je u tome što matcha donosi i antioksidanse, konkretno katehin EGCG, kog u običnoj zelenoj kafi gotovo i nema. Pregled studija o matchi i kognitivnim funkcijama objavljen u časopisu „Plants“ sugeriše da kombinacija L-teanina i kofeina može poboljšati pažnju i smanjiti stres bolje nego sami kofein.

Šta je tačno matcha

Napitak jači od kafe, Matcha je samleveni list zelenog čaja koji raste u senci poslednje tri nedelje pre berbe. Zato ima jači ukus i intenzivniju zelenu boju. Kada pijete matchu, gutate ceo list u prahu, ne samo izvučeni ekstrakt. Otud i jači efekat po šolji.

Jutarnja bomba na prazan stomak: korak po korak

Ovde mnogi greše. Matcha ne podnosi ključalu vodu, jer postaje gorka i gubi pola koristi. Evo kako se priprema kako treba:

Zagrejte vodu na oko 75 stepeni, ne više

Stavite jednu kašičicu matche u šolju

Dodajte malo vode i mešajte bambusovom metlicom ili viljuškom u obliku slova M dok ne dobijete penu

Dolijte ostatak vode i popijte u roku od pet minuta

Ako vam je previše gorko za početak, dodajte pola kašičice meda. Mleko izbegavajte ujutru, jer usporava upijanje katehina.

Da li je matcha bolja od kafe na prazan stomak

Da, jer ne podiže kortizol tako naglo i ne nadražuje sluzokožu želuca koliko espreso. L-teanin u njoj smiruje nervni sistem, dok kofein budi mozak. Osećaj je bistar, ne grub.

Tri greške koje će vam upropastiti efekat

Prva, kupovina jeftine matche u boji žute slame. Prava matcha je živo, skoro fluorescentno zelena. Druga, čuvanje u prozirnoj tegli na svetlu, što je ubija za dve nedelje. Držite je u zatvorenoj limenoj kutiji u frižideru. Treća, pijenje posle dva po podne. Kofein vam ostaje u krvi do deset uveče i ruši san.

Kome matcha ne odgovara

Ako imate problem sa štitnom žlezdom ili uzimate lekove za pritisak, pitajte lekara pre nego što je uvedete u svakodnevicu. Trudnice ne bi trebalo da prelaze jednu šolju dnevno. Osetljiv stomak može da reaguje na koncentrovane katehine, pa krenite sa pola kašičice.

Probni period od sedam dana je dovoljan da vidite razliku. Ako vam se vrate fokus i mir umesto trzaja u rukama, znate šta da naručite sledeći put.

A vi, koliko kafa popijete pre podne i da li vas spušta posle ručka

Koliko matche se pije dnevno

Jedna do dve kašičice dnevno je optimalno za odrasle, ujutru i eventualno oko podne, nikako uveče

Može li matcha da zameni doručak

Ne može, ali smiruje glad i lakše vam je da sačekate pravi obrok jedan do dva sata kasnije

Da li matcha mrlja zube kao kafa

Manje od kafe i crnog čaja, jer ne sadrži tamne pigmente koji se vežu za gleđ

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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