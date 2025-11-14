Napitak koji čisti debelo crevo kao metlom: Izbacuje otrove iz jetre i bubrega, lekari kažu da je bolji i od probiotika

Napitak koji čisti debelo crevo kao četkom – uklanja toksine iz jetre i bubrega, poboljšava probavu i vraća energiju.

Napitak koji čisti debelo crevo – stručnjaci ga opisuju kao prirodnu „četku“ za organizam. Ovaj moćni eliksir ne samo da temeljno uklanja sve nagomilane toksine iz creva, već istovremeno pomaže bubrezima i jetri da se oslobode štetnih materija.

Rezultat je osećaj lakoće, bolja probava i energija koja traje ceo dan. Prava je blagodet za telo, a priprema se brzo i jednostavno!

„Čišćenje” debelog creva dobar je način da se reguliše probava i očisti organizam od toksina, tvrde pojedine osobe. Važno je naglasiti da stručnjaci ističu da čišćenje debelog creva nije neophodno, jer digestivni sistem tokom procesa varenja uklanja bakterije i toksine iz tela.

Hidrokolon terapija je nepotrebna, ali ukoliko se odlučimo za čišćenje debelog creva potrebno je znati da se postupak može uraditi i na prirodne načine.

Zagovornici „čišćenja” debelog creva na prirodne načine navode da se ovom terapijom organizam oslobađa suvišnih kilograma i smanjuje rizik od karcinoma debelog creva.

Voda

Voda je dobar način da regulišemo probavu i obezbedimo dobro funkcionisanje čitavog tela. Jednostavno potrebno je popiti u toku dana šest do osam čaša mlake vode. Stručnjaci savetuju i konzumaciju svežeg voća i povrća sa visokim sadržajem vode. Moguće je i ispiranje debelog creva slanom vodom. Savet je da pomešamo dve kašičice morske soli sa mlakom vodom i da ovaj napitak pijemo na prazan stomak. Voda i morska so stimulisaće pokrete debelog creva u roku od nekoliko minuta.

Ishrana bogata vlaknima

Biljna vlakna su esencijalni nutrijenti i ima ih dosta u voću, povrću, žitaricama od celog zrna, orašastim plodovima, semenkama. Biljna vlakna su snažno sredstvo za dobu probavu. Mogu regulisati zatvor ali i suviše aktivna creva.

Voda sa dodatkom limuna i meda, čajevi

Svež limunov sok, jednu kašičicu meda i prstohvat soli pomešajte sa toplom vodom i pijte ujutru na prazan stomak. Ovaj napitak je dobar način da probudimo organizam i podstaknemo dobar rad debelog creva. Preporučuju se i skokovi od voća i povrća. Sokovi od jabuke, limuna i aloe vere efikasan su način za čišćenje debelog creva. Pored toga na ovaj način obezbedićemo organizmu i sve hranjive materije i vitamine koji mogu ojačati imuni sistem. Biljni čajevi su tradicionalni lek za creva. Laksativne biljke poput aloe vere i korena belog sleza su snažno sredstvo protiv zatvora.

Probiotici su snažno sredstvo za „čišćenje” debelog creva

Probiotici su u nekim situacijama nezamenjivi kada je u pitanju dobro funkcionisanje debelog creva. Oni će pomoći čišćenje debelog creva i ojačati delovanje korisnih bakterija. Namirnice poput jogurta, kiselih krastavaca, jabukovog sirćeta, fermentisani proizvodi smatraju se dobrim probioticima.

Đumbir za „čišćenje” debelog creva

Đumbir može biti od pomoći u procesu varenja hrane. Ovaj začin se može dodati u druge sokove, čajeve ili koristiti samostalno. Savet je da se jedna kašičica soka od đumbira i jedna kašičica meda pomeša sa jednom šoljom tople vode. Napitak se može može konzumirati jednom ili dva puta dnevno.

Riblje ulje

Riblje ulje moguće je koristiti u prirodnom obliku ili kao suplement. Ovo ulje je bogato omega-3 masnim kiselinama koje su dokazano dobro sredstvo za čišćenje debelog creva i jačanje organizma.

Napitak koji čisti debelo crevo je prava blagodet za telo – deluje kao prirodna četka koja uklanja toksine, oslobađa jetru i bubrege od štetnih materija i vraća energiju. Osećaj lakoće, bolja probava i više snage tokom dana samo su deo benefita koje donosi. Ako tražite prirodan način da se osećate zdravije i rasterećenije, ovo je recept koji vredi probati.

(Krstarica/Eklinika)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com