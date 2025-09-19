Napitak koji čisti debelo crevo kao od šale: Popijte ga pre spavanja i izbacite sve otrove iz tela

Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje. Jednostavan domaći recept će pomoći u tome.

Sasvim je moguće očistiti debelo crevo i eliminisati neprijatnost kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti brzo uz pomoć prirodnih proizvoda.

Ovaj postupak čišćenja organizma započnite već večeras.

Sastojci:

Limun

Peršun

Jabukovo sirće

Cimet

Jedna kašičica meda i đumbira

Priprema:

Iscedite limun, iseckajte peršun, dodajte ostale sastojke. Pomešajte navedene sastojke i vaš napitak je spreman.

Kako se koristi:

Pijte ga svako veče, sat vremena pre spavanja, najbolje umesto večere. Za samo nekoliko nedelja trebalo bi da osetite i primetite sjajne efekte ovog napitka.

