Napitak koji čisti debelo crevo kao od šale: Popijte ga pre spavanja i izbacite sve otrove iz tela

Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje. Jednostavan domaći recept će pomoći u tome.
Sasvim je moguće očistiti debelo crevo i eliminisati neprijatnost kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti brzo uz pomoć prirodnih proizvoda.
Ovaj postupak čišćenja organizma započnite već večeras.
Sastojci:
- Limun
- Peršun
- Jabukovo sirće
- Cimet
- Jedna kašičica meda i đumbira
Priprema:
Iscedite limun, iseckajte peršun, dodajte ostale sastojke. Pomešajte navedene sastojke i vaš napitak je spreman.
Kako se koristi:
Pijte ga svako veče, sat vremena pre spavanja, najbolje umesto večere. Za samo nekoliko nedelja trebalo bi da osetite i primetite sjajne efekte ovog napitka.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com