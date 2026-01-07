Napitak koji čisti jetru i masnoće u krvi: Nemci ga koriste vekovima, pravi je melem za organizam

Eliksir koji Nemci koriste vekovima sadrži limun, beli luk i malo đumbira, a pravi je melem za organizam. Skida masnoće kao rukom.

Napitak koji Nemci koriste vekovima pravi je melem za organizam i ima mnogo pozitivnih efekata. A jetru i masnoće u krvi čisti kao rukom.

Nemci imaju dugu tradiciju narodnih, alternativnih lekova, ali ovaj je najpopularniji jer kombinacija super zdravih namirnica ima pozitivne zdravstvene efekte na naše telo.

Ovaj eliksir pomaže kod sledećih stanja: regulacija povećanog nivoa masti u krvi, prevencija i lečenje začepljenja arterija, prevencija i lečenje infekcija i prehlade, čišćenje jetre, sprečavanje umora.

Da biste napravili ovaj narodni lek, potrebno vam je:

4 limuna s korom (organski uzgojene limune),

4 velike cele glave belog luka,

1 mali koren đumbira (oko 3-4 cm),

2 litre čiste vode.

Oprati limune i iseći ih na komade. Oguliti beli luk i obraditi ga s limunom i đumbirom u blenderu. Dodati izmiksanu smesu u metalni lonac.

Dodati 2 litre vode i zagrejati sve zajedno dok skoro ne proključa. Odmah isključiti sa toplote pre nego mešavina provri i pustiti da se sve ohladi.

Procediti kroz srednje cedilo i nasuti u staklene boce.

Piti jednu čašu svaki dan, najmanje 2 sata pre obroka ili na prazan želudac.

Terapija traje 3 sedmice, uz svakodnevno konzumiranje jedne čaše, nakon čega treba napraviti pauzu od sedam dana.

Nakon pauze možete opet možete nastaviti da konzumirate ovaj melem za organizam u istom ciklusu.

Nakon 3 nedelje upotrebe trebalo bi da osetite značajnu regeneraciju organizma.

