Napitak koji diže imunitet za 5 dana – pravi se kod kuće, a telo ga obožava

Zaboravi na apoteku – ovaj domaći napitak podiže imunitet za 5 dana i vraća energiju.

Zaboravi na skupe suplemente i reklame koje obećavaju čuda. Ovaj napitak se pravi kod kuće, od sastojaka koje već imaš u kuhinji, a telo ga bukvalno upija kao eliksir. Pomaže ti da se digneš iz kreveta, ojačaš organizam i osećaš se kao da si resetovan – za samo pet dana.

Šta ti treba?

– 1 koren svežeg đumbira (oko 5 cm)

– 1 limun

– 1 kašičica kurkume

– 1 kašika meda

– 300 ml mlake vode

Đumbir očisti i izrendaj, limun iscedi, pa sve sastojke pomešaj u staklenoj flaši. Napitak ostavi da odstoji 15 minuta pre konzumacije. Pije se ujutru, na prazan stomak, pet dana zaredom.

Zašto baš ova kombinacija?

Đumbir je prirodni antiinflamatorni šampion. Limun puni telo C vitaminom, kurkuma smiruje unutrašnje upale, a med daje energiju i balansira ukus. Zajedno, deluju kao mala vojska koja čisti organizam i podiže otpornost.

Iskustvo iz prve ruke

Prvi dan – osećaš se isto.

Drugi dan – manje umora.

Treći dan – telo se budi.

Četvrti dan – lakše dišeš.

Peti dan – kao da si skinuo teret sa leđa.

Ovaj napitak nije magija, ali jeste praktičan, brz i efikasan. Nema nuspojava, ne košta ništa, a daje mnogo. Ako ti treba nešto da te podigne bez hemije – ovo je to.

Napomena za kraj

Ne zaboravi da se krećeš, spavaš dovoljno i jedeš raznovrsno. Napitak pomaže, ali ti si taj koji ga aktivira. Telo zna kad mu daš ono što mu treba – i uzvrati ti snagom.

