Sve više se ističe kao napitak sa nizom potencijalnih zdravstvenih benefita.

Napitak od ove biljke resetuje zdravlje – evo kako utiče na telo kada ga pijete svaki dan.

Čaj od koprive ne mora biti samo stari narodni recept — sve više se ističe kao napitak sa nizom potencijalnih zdravstvenih benefita.

Ovaj jednostavan čaj, kojeg većina ljudi ne pije često, može pozitivno uticati na telo na više načina, naročito kada se koristi redovno i sa pravim pristupom, prenosi klix.ba.

Kopriva je biljka bogata hranljivim sastojcima poput vitamina, minerala i antioksidanata, a ono što je čini posebno interesantnom jeste njena sposobnost da podrži više sistemskih funkcija u telu, od metabolizma do imunog sistema.

Glavni benefiti čaja od koprive

Podrška imunitetu

Zahvaljujući svojoj bogatoj mineralnoj i vitamin­skoj strukturi, čaj od koprive može pomoći u jačanju imuniteta i otpornosti na spoljne izazove.

Detoksikacija organizma

Kopriva ima diuretička svojstva, što znači da može podstaći izbacivanje viška tečnosti i toksina iz tela. Korisno je nakon teških obroka ili u periodima povećanog stresa.

Podrška probavi i crevnoj mikroflori

Neke komponente u koprivi mogu da podstaknu zdravu probavu i olakšaju simptome nadutosti, čime se doprinosi boljoj apsorpciji nutrijenata.

Izvor važnih nutrijenata

Ova biljka sadrži minerale poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma, kao i vitamine koji podržavaju opšte zdravlje. Posebno je korisno za one koji žele povećati unos mikronutrijenata iz prirodnih izvora.

Kako se pije čaj od koprive

Najjednostavniji način je da se sveži ili sušeni listovi preliju vrućom vodom. Onda se stave da odstoje nekoliko minuta i potom piju topli. Može se piti sam ili sa dodatkom limuna ili meda radi ukusa.

Važni saveti:

Čaj deluje najbolje kada se pije redovno, ali umereno. Možete ga uvrstiti kao deo uravnotečene ishrane.

Uvek se preporučuje konsultacija sa zdravstvenim stručnjakom pre nego što se čaj koristi kao dodatak ishrani. Naročito ako postoje hronične tegobe ili korišćenje lekova.

Ovaj jednostavan napitak, koji je vekovima bio deo narodne mudrosti, sve više “osvaja” i moderne pristupe zdravlju. Sve to zahvaljujući svojoj nutritivnoj vrednosti i potencijalnim pozitivnim efektima na organizam.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com