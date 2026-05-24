Popijte ovaj napitak pre spavanja, topi salo dok spavate, a sastojke već imate u kuhinji i košta vas manje od kafe

Napitak pre spavanja neće učiniti čudo ako preko dana jedete burek i pijete sokove. Ali ako vam je ishrana iole pristojna, jedna šolja uveče može da pomeri vagu za pola kilograma nedeljno. Cela poenta je u tome što telo tokom noći nastavlja da troši energiju, a određeni sastojci taj proces ubrzavaju umesto da ga koče.

Ono što ljudi najčešće greše jeste da piju mleko sa medom pred spavanje misleći da je to „lagano“. Mleko sa medom je dodatnih 150 kalorija u trenutku kada vam telo to najmanje treba. Tu pravi napitak za mršavljenje menja igru.

Šta je napitak pre spavanja koji topi salo

To je topli ili mlaki napitak bez šećera, sa manje od 20 kalorija po šolji, koji sadrži sastojke koji podstiču termogenezu i smiruju varenje. Pije se 30 do 60 minuta pre nego što legnete u krevet.

Recept koji deluje: limun, cimet i jabukovo sirće

Sastojci za jednu šolju (250 ml):

topla voda, ne ključala

kašičica jabukovog sirćeta

pola kašičice cimeta u prahu

sok od četvrtine limuna

prstohvat đumbira u prahu (opciono)

Sve sjedinite u šolji i pijte polako, gutljaj po gutljaj. Ne dodajte med. Slatkiš pre spavanja je glavni razlog zašto se salo na stomaku ne pomera mesecima.

Zašto baš ovi sastojci

Cimet stabilizuje šećer u krvi tokom noći, pa se ujutru ne budite sa onom čudnom glađu već u sedam. Jabukovo sirće usporava pražnjenje želuca i smanjuje noćnu žudnju. Prema istraživanju objavljenom u časopisu „BMC Complementary Medicine and Therapies“, redovna upotreba jabukovog sirćeta povezana je sa smanjenjem obima struka i telesne mase kod osoba sa prekomernom težinom. Limun podstiče jetru da efikasnije obrađuje masti dok spavate.

Kada počinjete da vidite razliku

Realno, ne sutra ujutru. Prvi vidljivi pomak na vagi dolazi između desetog i četrnaestog dana, pod uslovom da ne večerate posle 19h i da ne unosite više od 1800 kalorija dnevno. Ko očekuje minus pet kila za nedelju dana, neka odmah odustane. Ovo nije čarobni napitak, već piće pre spavanja koje pomera procese u pravom smeru.

Greške koje poništavaju ceo trud

Najčešća: dodavanje meda ili šećera „samo malo, da se popije“. Time pojedete dva i po grama šećera tačno u trenutku kada metabolizam treba da se uspori. Druga greška je pijenje neposredno pred krevet, što izaziva refluks i loš san. Treća greška, najtužnija, jeste pijenje ovog napitka uz pizzu za večerom. Telo prvo troši šećer iz pizze, a salo ostaje na miru do jutra.

Jabukovo sirće nikada nemojte piti čisto, jer može da ošteti gleđ na zubima. Uvek razblažite u vodi i isperite usta običnom vodom posle.

Kome ovaj napitak ne odgovara

Osobe sa čirom na želucu, refluksom ili gastritisom treba da preskoče sirće i limun. Trudnice i dojilje pre svake promene u ishrani konsultuju lekara. Ako uzimate lekove za pritisak ili dijabetes, cimet u većim količinama može da pojača njihovo dejstvo.

Za sve ostale, ovo je napitak za sagorevanje masti koji košta manje od jedne kafe sa mlekom, a uz pristojnu ishranu može da promeni broj na vagi za mesec dana.

Da li mogu da pijem ovaj napitak svake večeri

Da, ali napravite pauzu od dva dana nedeljno da želudac ne bi navikao na kiselinu sirćeta i limuna

Mogu li da dodam med ako mi je previše kiselo

Ne, med poništava efekat. Probajte sa manje sirćeta i više cimeta dok ne nađete ukus koji vam odgovara

Šta ako se budim noću da pijem vodu posle napitka

Smanjite količinu na 150 ml ili pijte sat i po pre spavanja umesto pola sata pre

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

