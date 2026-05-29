Smanjuje nadutost i izbacuje višak vode: Jedna čaša ovog napitka posle ručka odmah „ravna“ stomak!

Napitak protiv nadutosti od kima i limuna ravna stomak za pola sata. Probajte posle teškog ručka, pre nego što posegnete za sodom bikarbonom.

Kašičica kima, sok od pola limuna i šolja tople vode, popijeno dvadesetak minuta posle ručka. To vam je ceo recept i to je napitak protiv nadutosti koji radi bolje od svih onih skupih čajeva iz apoteke. A sodu bikarbonu slobodno ostavite za čišćenje kuće.

Jer, ruku na srce, nije problem u samom pasulju, sarmi ili tanjiru krompir-salate. Problem je u tome što stomak ne uspeva da pokrene varenje kako treba, pa hrana unutra stoji, skuplja se i pravi gasove. Tu na scenu stupa kim. On je taj tajni sastojak koji momentalno tera stomak da proradi, a vas spasava onog teškog osećaja.

Zašto baš kim, a ne nana ili kamilica

Kim u sebi sadrži karvon – to je etarsko ulje koje bukvalno opušta zgrčena creva i tera hranu da brže prođe. Nana će vam samo umiriti grčeve, ali neće pomeriti ništa s mesta. Kamilica je dobra za smirenje, ali slaba vajda od nje kad vas naduje posle dve kocke domaće proje. Razliku ćete osetiti već posle 15 do 20 minuta, tačno onoliko koliko karvonu treba da stigne do creva i odradi svoj posao.

U studiji objavljenoj u časopisu „Frontiers in Pharmacology“, pregled efekata karvona i etarskih ulja iz kima na funkciju digestivnog trakta ukazuje da kim može smanjiti osećaj naduvenosti i ubrzati pražnjenje želuca kod osoba sa funkcionalnom dispepsijom. Reč je o dopuni, ne o leku.

Šta ovaj napitak zapravo radi vašem stomaku?

Bez preterivanja, ovaj napitak protiv nadutosti nikakva magična vodica od koje se mršavi preko noći. Stvar je u čistoj logici: topla voda širi krvne sudove u crevima i pokreće cirkulaciju, limun donosi kiselinu koja pomaže da se razgrade masti, a kim razbija one gasove zbog kojih jedva zakopčavate farmerke. Sve troje zajedno rade tri puta jače nego pojedinačno, i u tome je cela filozofija.

Uz to, limun tera žuč da radi brže, što je spas posle jakog i masnog obroka. Ako ste pojeli pljeskavicu sa kajmakom, žuč jednostavno mora da se aktivira – inače ćete satima imati osećaj kao da ste progutali kamen.

Šta je zapravo nadutost posle ručka i zašto nam se dešava?

Prosto rečeno, nadutost je gomilanje gasova i tečnosti u crevima zato što vam je varenje lenjo, zato što gutate vazduh dok jedete na brzinu, ili zato što hrana u stomaku počne da truli.

I dajte da odmah razgraničimo jednu stvar. Stomak vam postaje ravan kada izbacite te gasove i vodu, a ne kada smršate i skinete kilograme. To su dve potpuno različite muke i nemojte ih mešati.

Kako da pripremite ovaj biljni napitak za varenje

Zagrejte šolju vode (oko 250 ml) da bude topla toliko da može lepo da se pije, ali nikako da vri. Ubacite ravnu kašičicu celog kima, pa poklopite šolju tanjirićem i ostavite je tako tačno pet minuta. Posle toga procedite, iscedite unutra pola limuna, dobro promešajte i pijte u malim gutljajima, dvadesetak minuta nakon ručka.

I vodite računa! Ne pije se posle doručka i nikako na prazan stomak. Pije se tačno posle glavnog obroka u danu, onog momenta kada osetite da stomak počinje da vam raste pred očima. Dovoljna je samo jedna čaša, jednom dnevno. Ako preterate pa počnete da ga pijete dva-tri puta na dan, napravićete kontraefekat i samo ćete nadražiti želudac.

Kome ovaj napitak protiv nadutosti ipak ne odgovara?

Prvo i najvažnije: trudnice bi morale da se posavetuju sa svojim lekarom pre nego što ubace kim u svakodnevnu rutinu. Takođe, ako patite od kiseline, refluksa, čira ili jakog gastritisa, vama će limun verovatno napraviti problem i izritirati stomak. I na kraju, ako pijete lekove za pritisak ili razređivanje krvi, pitajte lekara za mišljenje, jer kim u nekim većim količinama može blago da utiče na te parametre.

Ali da budemo skroz iskreni – ovde najveći problem nije sam recept, nego nerealna očekivanja. Nemojte misliti da će vam jedna čaša ovog čuda magično obrisati sve ono što ste pojeli tokom tri dana praznika ili slavlja. Napitak ne može da napravi čudo posle jednog obroka ako vi tri puta dnevno jedete tešku hranu i ne pijete ni kap obične vode.

Da li se kim pije svaki dan ili samo po potrebi

Po potrebi, posle teških obroka. Svakodnevna upotreba duže od dve nedelje nije neophodna i može iritirati osetljiv stomak.

Može li deci da se daje napitak od kima i limuna

Deci ispod 12 godina ne treba davati ovaj napitak bez saveta pedijatra, posebno zbog limuna koji nadražuje sluzokožu.

Da li je bolje koristiti ceo kim ili mleveni

Ceo kim daje jači, sporiji ekstrakt karvona. Mleveni je brži, ali napitak ispada mutan i gorči, pa je manje prijatan za pijenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com