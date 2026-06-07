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Napitak za čišćenje jetre je idealan izbor posle ručka. Saznajte kako da uz jedan napitak momentalno očistite jetru i oborite šećer u krvi.

Napitak za čišćenje jetre je ono što vam treba nakon obroka. Svi dobro znamo onaj osećaj težine posle ručka kada nam se jedino spava.

Umesto da posegnete za trećom kafom koja će vam samo nepotrebno podići pritisak, napravite ovo umesto kafe posle ručka. Jedna čaša napitka momentalno čisti jetru i obara šećer u krvi.

Zašto baš napitak za jetru, a ne još jedna kafa

Čišćenje organizma od toksina neophodno je posle ručka kada jetra vodi glavnu bitku sa hranom, a kafa vam samo kvari varenje.

Ovaj napitak za jetru sa limunom, kurkumom i cimetom smiruje šećer i vraća bistrinu, bez drhtavice ruku i bez nesanice.

Kako spremiti ovaj napitak posle ručka

Recept je baš jednostavan, ali redosled sastojaka pravi razliku. Ako kurkumu ubacite u ključalu vodu, ona gubi svoja dobra svojstva.

250 ml tople vode (ne vrele, oko 60 stepeni)

sok od pola limuna

pola kašičice mlevene kurkume

prstohvat crnog bibera (pojačava apsorpciju kurkumina i do 20 puta)

četvrtina kašičice cimeta

opcionalno: kašičica meda kada se napitak prohladi

Prvo pomešajte kurkumu i biber u praznoj šolji. Dodajte limunov sok, pa tek onda toplu vodu. Promućkajte, ostavite minut, popijte polako.

Šta se u telu dešava prvih sat vremena

Čim popijete ovaj napitak, telo dobija signal da odmah pokrene varenje i lakše razgradi masniji ručak. Nema onog naglog skoka šećera koji nas „slomi“ posle testa ili krompira, pa umesto težine dobijate nalet nove energije.

Da li napitak stvarno obara šećer u krvi

Cimet može blago smanjiti postprandijalnu glukozu kod osoba sa insulinskom rezistencijom.

Efekat je umeren, ne zamenjuje terapiju, ali dosledna navika pravi razliku tokom nedelja.

Kurkumin je predmet ozbiljnih istraživanja kod metaboličkih poremećaja. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Nutrients“, kurkumin pokazuje zaštitni efekat na ćelije jetre i metabolizam glukoze kod osoba sa masnom jetrom.

Ko treba da izbegava ovaj napitak

Iako deluje sasvim bezazleno, ovaj napitak nije za svakoga. Obratite pažnju na ove situacije:

Osobe na terapiji za razređivanje krvi: Kurkuma može dodatno da utiče na ovaj proces.

Trudnice: Izbegavajte ga bar tokom prvog tromesečja.

Problemi sa žučnom kesom: Ako imate kamen u žuči, obavezno se konsultujte sa lekarom pre upotrebe.

Osetljiv želudac i refluks: Limun u sastavu može dodatno da iritira osetljivu sluzokožu.

Najčešće greške koje kvare efekat

Mnogi greše pa kurkumu samo preliju vrelom vodom i čude se što nema rezultata.

Drugi zaborave prstohvat bibera, bez kog je sve ovo uzalud, ili ga piju na prazan stomak, pa im bude muka.

Najbolje je da ovaj napitak za čišćenje jetre popijete 15 do 30 minuta posle ručka. Tada najbolje „radi“ – smiruje varenje i drži šećer pod kontrolom.

Nemojte očekivati čudo preko posle samo jedne čaše. Ali, ako budete uporni mesec dana i uz to dodate makar kratku šetnju posle obroka, videćete kako vam se varenje menja, a ona popodnevna pospanost nestaje.

Koja je bila vaša najveća greška kada ste pokušali da popodnevnu kafu zamenite nečim zdravijim?

Može li se napitak piti svakog dana

Može, ali napravite pauzu od dva dana nedeljno. Telu treba ritam, a jetri odmor od bilo kakvih koncentrovanih biljnih jedinjenja.

Da li je bolja sveža ili mlevena kurkuma

Sveža kurkuma ima intenzivniji ukus i više aktivnih materija. Mlevena je praktičnija i jednako efikasna uz crni biber.

Kada se vide prvi rezultati na varenju

Većina ljudi primeti lakoću u stomaku već posle tri do pet dana. Efekat na šećer i energiju dolazi postepeno, kroz dve do četiri nedelje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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