Napitak za pražnjenje creva popijte pre prve kafe, budi creva za pet minuta, a većina pravi istu grešku sa limunom

Napitak za pražnjenje creva popijte pre prve kafe i budi trome creva za par minuta. Probajte ga deset jutara i pratite stomak.

Ako se budite naduti, teški i bez volje da krenete dan, napitak za pražnjenje creva popijte pre prve kafe rešava problem brže nego što mislite. Tri sastojka iz vaše kuhinje pokreću varenje skoro odmah. Pije se isključivo na prazan stomak, a ceo trik leži u jednom malom detalju koji gotovo svi previde.

Zašto baš jutarnji napitak na prazan stomak radi

Tokom noći telo se obnavlja, a creva polako potiskuju ostatke hrane ka izlazu. Kada ustanete, dovoljan je blagi okidač da se sve pokrene. Topla tečnost sa kiselom notom deluje kao nežan signal crevima da je vreme za rad. Kafa pre vode samo nadražuje prazan želudac i često donese grčeve umesto olakšanja.

Recept koji stvarno budi creva

Za jednu čašu ovog domaćeg napitka za creva treba vam:

250 ml mlake vode, nikako vrele, da ne uništi enzime

sok od pola limuna

kašičica nefiltriranog jabukovog sirćeta

prstohvat himalajske ili morske soli

pola kašičice meda, ako ne podnosite kiselinu

Sve promešajte i pijte polako, u malim gutljajima, pet do sedam minuta. Zatim sačekajte najmanje dvadeset minuta pre kafe ili doručka.

Napitak za pražnjenje creva popijte pre kafe, evo kako deluje

To je jutarnji napitak koji spaja toplu vodu, limun, jabukovo sirće i prstohvat soli. Pokreće varenje, podstiče izlučivanje žuči i budi creva pre nego što unesete hranu ili kofein.

Greška koju svi prave sa limunom i sirćetom

Najveći propust je hladna voda iz frižidera. Hladnoća steže creva i koči baš ono što pokušavate da pokrenete. Druga greška je prejaka koncentracija sirćeta, pa ljudi posle dva dana odustanu zbog gorušice. Jedna kašičica je maksimum, nikako više. Treća zamka je navika da se pije na slamčicu, što zapravo štiti gleđ na zubima kada redovno koristite kiselinu.

Istraživanja ukazuju da jabukovo sirće može blago uticati na šećer u krvi i osećaj sitosti. Pregled objavljen u časopisu „BMC Complementary Medicine and Therapies“, analiza efekata jabukovog sirćeta na glikemiju i lipide, pokazuje umerene, ali merljive promene kod redovne upotrebe.

Kome ovaj napitak pre kafe ne odgovara

Ako imate refluks, čir, gastritis ili osetljivu gleđ, kisela kombinacija nije za vas. Probajte tada samo toplu vodu sa malo đumbira i prstohvatom soli. Trudnice i osobe na terapiji za pritisak prvo treba da se posavetuju sa lekarom. Ne preterujte sa količinom, jedna čaša dnevno je sasvim dovoljna.

Kada ćete osetiti rezultate

Većina ljudi primeti promenu već trećeg jutra. Stomak se spušta, nadutost popušta, a odlazak u toalet postaje predvidljiv deo jutra. Redovnost je važnija od količine, zato pijte napitak deset jutara zaredom. Posle toga napravite pauzu od nedelju dana, pa ponovite ako vam treba.

Zapamtite, nijedan napitak za pražnjenje creva ne menja vlakna, dovoljno vode i kretanje. Ako jedete kasno uveče, ni najbolji recept neće učiniti razliku. Večera najkasnije tri sata pre spavanja udvostručuje efekat jutarnjeg rituala.

Može li se jabukovo sirće piti svakog dana?

Može, ali razblaženo i ne više od jedne kašičice dnevno. Pravite pauze svakih deset do petnaest dana da zaštitite želudac i zube.

Da li napitak zamenjuje doručak?

Ne zamenjuje ga. Budi varenje, a doručak pojedite dvadesetak minuta kasnije, po mogućstvu sa vlaknima i belančevinama.

Šta ako mi se posle napitka javi mučnina?

Smanjite sirće na pola kašičice ili ga izbacite. Telu treba vreme da se navikne, a mučnina znači da ste preterali.

Koji sastojak vi dodajete u svoju jutarnju čašu vode i da li ste primetili razliku već prve nedelje?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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