Napravite najzdraviji starinski doručak: Topi kilograme, skida holesterol, a možete ga poneti na posao

Palenta je odlična u otklanjanju viška kilograma, jer takođe utiče i na dobro i zdravo varenje hrane. Napravite najzdraviji doručak na svetu.

Napravite najzdraviji starinski doručak na svetu. Pravi se od namirnica koju su obožavali i naše bake i deke.

Kada je reč o kukuruznom brašnu, dovoljno je reći da ga mogu jesti i bebe nakon petog meseca života i to vam već dovoljno govori koliko je ono zdravo za celo telo.

Kukuruzno brašno ne sadrži gluten i može da ga konzumira svako

Kačamak ili palenta sadrži dovoljno minerala, nutrijenata i vitamina koji su neophodni našem telu. Palenta je odlična u otklanjanju viška kilograma, jer takođe utiče i na dobro i zdravo varenje hrane.

Kukuruzno brašno sadrži veliki niz hranljivih supstanci. To brašno je veliki izvor folata, vitamina B6, K i E, pantotenske kiseline, tijamina, riboflavina i nijacina. Takođe može se pohvaliti sa velikim sadržajem fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.

100 g palente sadrži oko 380 kalorija. Ona u svom sastavu ima samo prirodne materija tako da su i njeni ugljeni hidrati i lipidi pozitivni za ljudski organizam.

Dobrobiti palente

Ubrzava metabolizam

Jača imunitet kod dece

Smanjuje rizik od kancera debelog creva i pojave hemoroida

Smanjuje holesterol

Sprečava gojaznost

Dijeta sa palentom – jelovnik za 4 dana

Ponedeljak

Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Utorak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Sreda

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefira

Četvrtak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefira

Kako da napravite najzdraviji starinski doručak

U posoljenu vodu koja je proključala dodajte palentu, brzo mešajte da se ne bi stvorile grudvice i a potom možete da umešate sveže razbijena jaja.

Kada je palenta spremljena dodajte dve kašičice blago prepečenog susama.

(Novi.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com