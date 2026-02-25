Napravite najzdraviji starinski doručak: Topi kilograme, skida holesterol, a možete ga poneti na posao

Palenta je odlična u otklanjanju viška kilograma, jer takođe utiče i na dobro i zdravo varenje hrane. Napravite najzdraviji doručak na svetu.
Napravite najzdraviji starinski doručak na svetu. Pravi se od namirnica koju su obožavali i naše bake i deke.
Kada je reč o kukuruznom brašnu, dovoljno je reći da ga mogu jesti i bebe nakon petog meseca života i to vam već dovoljno govori koliko je ono zdravo za celo telo.
Kukuruzno brašno ne sadrži gluten i može da ga konzumira svako
Kačamak ili palenta sadrži dovoljno minerala, nutrijenata i vitamina koji su neophodni našem telu. Palenta je odlična u otklanjanju viška kilograma, jer takođe utiče i na dobro i zdravo varenje hrane.
Kukuruzno brašno sadrži veliki niz hranljivih supstanci. To brašno je veliki izvor folata, vitamina B6, K i E, pantotenske kiseline, tijamina, riboflavina i nijacina. Takođe može se pohvaliti sa velikim sadržajem fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.
100 g palente sadrži oko 380 kalorija. Ona u svom sastavu ima samo prirodne materija tako da su i njeni ugljeni hidrati i lipidi pozitivni za ljudski organizam.
Dobrobiti palente
- Ubrzava metabolizam
- Jača imunitet kod dece
- Smanjuje rizik od kancera debelog creva i pojave hemoroida
- Smanjuje holesterol
- Sprečava gojaznost
Dijeta sa palentom – jelovnik za 4 dana
Ponedeljak
Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 100 g palente, šolja kefira
Utorak
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 100 g palente, šolja kefira
Sreda
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 200 g palente, šolja kefira
Četvrtak
Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac
Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz
Večera: 200 g palente, šolja kefira
Kako da napravite najzdraviji starinski doručak
U posoljenu vodu koja je proključala dodajte palentu, brzo mešajte da se ne bi stvorile grudvice i a potom možete da umešate sveže razbijena jaja.
Kada je palenta spremljena dodajte dve kašičice blago prepečenog susama.
