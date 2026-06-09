Da li baciti napuklo jaje iz kutije? Jedan detalj je presudan, a mnogi prave opasnu grešku!

Napuklo jaje ne mora u smeće, ali jedan detalj na ljusci menja sve. Proverite ovo pre nego što ga razbijete u tiganj.

Pukotina od pola centimetra na jajetu deli dve sasvim različite situacije: omlet za doručak ili noć pored toaleta. Napuklo jaje većina baci iz navike, a deo nas ga ipak ubaci u kajganu i nada se najboljem.

Pogrešno je i jedno i drugo. Presudna nije sama veličina pukotine, već jedan detalj koji mnogi previđaju – da li je probijena tanka opna ispod ljuske.

Šta tačno znači kad je jaje naprslo?

Ljuska ima sitnu unutrašnju membranu, providnu kao celofan, koja stoji odmah ispod krečnog sloja. Dok je ta opna cela i suva, belance ostaje izolovano i bakterije teško prodiru unutra.

Problem počinje kada kroz pukotinu curi belance ili kada se na mestu loma vidi vlaga. U tom slučaju, prolaz za bakterije (poput salmonele) je širom otvoren.

Da li je bezbedno pojesti napuklo jaje?

Naprslo jaje sa suvom, neoštećenom membranom možete iskoristiti isti dan, ali isključivo ako je termički dobro obrađeno (tvrdo kuvano ili dobro isprženo).

Kada jaje obavezno morate baciti?

Ako iz pukotine curi sadržaj ili je mesto loma vlažno.

Ako jaje ima bilo kakav neprijatan ili neobičan miris.

Ako je jaje stajalo napuklo u frižideru ili prodavnici duže od 24 sata.

Jedan detalj koji odlučuje

Pomirišite i pogledajte mesto loma. Ako oko pukotine nema vlažnog traga, ako belance ne izlazi i ako nema kiselkastog ili sumporastog mirisa, jaje je u igri.

Cela ova priča vrti se oko jedne bakterije, salmonele, koja na napuklom jajetu dobija prečicu do unutrašnjosti. Zato vreme radi protiv vas.

Sveže napuklo jaje i jaje koje je tako stajalo dva dana u frižideru nisu ista stvar, čak i kad izgledaju identično.

Kako da iskoristite naprslo jaje bez rizika

Termička obrada je vaš zaštitni zid. Temperatura oko 70 stepeni uništava salmonelu, pa su tu rešenja jasna. Najsigurniji potezi sa jajetom kome je oštećena ljuska:

Skuvajte ga tvrdo, dok i žumance ne postane čvrsto, a ne rovito

Ispecite kajganu ili omlet dok se sasvim ne stegne, bez sjajnih sirovih delova

Ubacite ga u kuvano testo, pitu ili kolač koji ide u rernu

Razbijte ga u zasebnu šolju i pomirišite pre nego što ga dodate ostatku

Izbegavajte sirovo. Domaći majonez, kremasti sosovi, sladoled od sirovih jaja i kajgana na izmaku tvrdoće su loš izbor za naprslo jaje. Tu nema kuvanja koje bi pokrilo grešku.

Opasna greška koju mnogi prave sa napuklim jajetom

Najveći promašaj zapravo nije ni bacanje ni kuvanje. Najveća greška je – pranje jajeta.

Mnogi operu napuklo jaje pod mlazom vode, pa ga vrate u kutiju „za sutra“. To je izuzetno opasno. Voda kroz pukotinu unosi bakterije pravo u belance i spira tanak, prirodni sloj koji štiti ostatak ljuske. Napuknuto jaje nikada ne perite vodom! Ako je prljavo, samo ga obrišite suvom krpom i potrošite odmah.

Zašto jaja nikako ne treba držati u vratima frižidera?

Treba znati i kako ove pukotine uopšte nastaju. Pored očiglednog „krivca“ – nabijene kese iz prodavnice – ključni faktor je nagla promena temperature, zbog čega ljuska gubi elastičnost i postaje krta.

Upravo zato, jaja nikada ne čuvajte u vratima frižidera, gde temperatura konstantno skače pri svakom otvaranju. Čuvajte ih na srednjoj polici, gde je temperatura najstabilnija.

Upozorenje: Ako nakon sumnjivog obroka osetite grčeve u stomaku, mučninu, dijareju ili povišenu temperaturu, ne lečite se na svoju ruku i odmah se javite lekaru, jer salmonela nije nimalo naivna.

Koliko dugo sme da stoji napuklo jaje?

Iskoristite ga isti dan, najduže u roku od 24 sata, i obavezno dobro termički obrađeno. Posle toga ide u smeće.

Kako da prepoznam pokvareno jaje?

Pouzdan znak je miris na sumpor ili kiselo i belance koje se razliva. Test plivanja u vodi pomaže: jaje koje pluta je staro, bacite ga.

Da li napuklo jaje uvek znači salmonelu?

Ne, većina napuklih jaja nije zaražena. Pukotina samo povećava rizik, pa zato traži brzu upotrebu i dobro pečenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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