Naši preci pucali su od zdravlja zbog ovog doručka: Čisti creva, normalizuje holesterol, a kilograme skida kao rukom

U staroj Jugoslaviji kačamak ili palenta jela se skoro svaki dan. Ako pitate bake po čemu pamte doručak, reći će: „Po porciji toplog kačamaka sa mlekom“.

Varijacije ovog doručka mogu biti razne, ali ono što treba biti osnova je grubo mleveno kukuruzno brašno, po mogućnosti – domaće.

Kukuruzno brašno sadrži veliki niz hranljivih supstanci. To brašno je veliki izvor folata, vitamina B6, K i E, pantotenske kiseline, tijamina, riboflavina i nijacina. Takođe može se pohvaliti sa velikim sadržajem fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.

Kačamak dijeta

U poslednje vreme veliku popularnost ima „kačamak dijeta“. O čemu je tu reč?

Kačamak dijeta zasniva se na tome da doručak i večeru zamenite ovom namirnicom, ali da za ručak ne jedete belo brašno.

Jelovnik obično ide ovako:

Doručak: Kačamak sa kefirom ili jogurtom

Užina: Voće

Ručak: Supa, glavno jelo i salata. Ili samo čorba i salata, ali bez hleba.

Užina: Voće

Večera: Kačamak sa kefirom ili jogurtom.

100 g palente sadrži oko 380 kalorija. Palenta u svom sastavu ima samo prirodne materija tako da su i njeni ugljeni hidrati i lipidi pozitivni za ljudski organizam.

Kako spremiti zdravu palentu?

Palenta tj. kačamak može se pripremati na dva načina. Svaki je veoma lagan i brz za pripremu. Da bi se napravila palenta na prvi način potrebno je u lonac staviti 3 i po šolje vode. Nakon toga dodaje se malo suncokretovog ulja i prstohvat soli. Kada sve to provri temperatura se smanjuje na minimum i sipa se jedna šolja kukuruzne palente uz konstantno mešanje.

Kod spremanja palente preporučuje se upotreba drvene kašike, zbog oksidacije metalne kašike. Uz ovaj ukusan obrok mogu se dodati neke zdrave semenke ili omiljeno povrće.

Drugi način na koji se kačamak može spremiti jeste sledeći.

U posudu se sipa litar i po vode. Zatim dodaje se jedna kašičica soli i sačekati da voda provri. Kada je voda ključala dodaje se 500 g kukuruznog brašna. Brašno će ostati na površini vode. U brašnu se drvenom varjačom napravi rupa i ostavi se da se tako kuva na umerenoj laganoj vatri. Posle izvesnog vremena brašno će se stopiti sa vodom i tada je palenta, ukusna i zdrava, spremna za konzumiranje.

Palenta je zahvalna i zbog toga što je možete poneti na posao i jesti tokom celog dana u kancelariji.

