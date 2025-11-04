Naši preci su ga pili svaki dan, a mi smo ga zaboravili – sok koji čisti jetru, čuva srce i snižava krvni pritisak.

Sok od cvekle lek je u tečnom stanju od koga imunitet samo jača! Dobro obratite pažnju na recept koji naši stari znaju napamet:

Sastojci:

2 kg cvekle

šećera po želji

vanilin šećer po želji

kesica limuntusa (limunske kiseline)

Priprema:

Cvekle operite, oljuštite, a potom izrežite na kolutove. Šerpu napunite sa 3 litara hladne vode,pa kuvajte dok ne proključa, smanjite temperaturu i kuvajte još otprilike 30 minuta. Sklonite sa šporeta, pa izvadite cveklu. U šerpu dodajte šećer, pa mešajte dok se ne istopi. Na kraju dodajte vanilin šećer i limuntus, mešajući dok se sastojci ne sjedine. U oprane i sterilisane staklene flaše sipajte vruć sok i dobro ih zatvorite. Nakon što se sok ohladi na sobnoj temperaturi, pa ga stavite u frižider. Od date količine dobićete nekoliko litara soka koji možete razmutiti po želji.

Sok od cvekle nije samo osvežavajuće piće, već pravi eliksir zdravlja koji su naši preci s razlogom pili svakodnevno. Pomaže u detoksikaciji jetre, snižava krvni pritisak, jača srce i imunitet, a pritom je jednostavan za pripremu.

U vremenu kada smo okruženi industrijskim napicima, ovaj domaći sok podseća nas koliko su prirodni sastojci dragoceni za zdravlje.

(Espreso)

