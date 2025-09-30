Naši staru kažu da ova biljka leči sve bolesti – čisti pluća i jetru, jača srce a poboljšava čak i apetit

Koren rena širi krvne sudove, olakšava disanje, zagreva telo, stimuliše apetit, bori se protiv parazita i ima protivupalna svojstva.

Ren se kao hrana, ali i kao lek, koristi od davnina na našem podneblju. Odavde se proširio na ceo svet i najviše se ceni zbog velikog belog korena koji može da dostigne i do metar i po dužine, a debljinu pet do šest centimetara. Ono što ga razlikuje od, na primer, šargarepe ili celera, koji su mu najsličniji po obliku, jeste ljuti ukus; toliko jedinstven i jak da „pali“ nepce, ali na drugačiji način od, recimo, ljute paprike.

Pomenuta ljuta aktivna supstanca kod rena je alil-izo-sulfo-cijanid, koja nastaje razgradnjom sinigrina. Ona ima snažna antibakterijska svojstva.

Ren je bogat kalijumom, kalcijumom, magnezijumom i fosforom, kao i aromatičnim biljnim uljima. U 100 grama svežeg rena nalazi se oko 80 miligrama vitamina C.

Kada se koren izrenda i ostavi na vazduhu, on potamni, a ukus mu se od ljutog menja tako što postaje gorak i veoma neprijatan. Zbog toga se odmah po rendanju ren meša sa sirćetom i dalje prerađuje, pa se u tom stanju najčešće nalazi industrijski obrađen i prodavan na policama supermarketa.

Ren se odlično kombinuje sa pečenjem, piletinom, ribom, u sendvičima, u salatama, a ren sos često može da zameni salatne prelive na bazi sirćeta ili limunovog soka.

Ukoliko je ren po otvaranju teglice manje ljut, a više gorak i pomalo neprijatnog ukusa, to je znak da nije poštovan pravilan tok proizvodnje. Takav ren ne bi trebalo koristiti u ishrani.

Kada se kupuje ren u teglici, trebalo bi pogledati sastav na etiketi, poželjno je da je što veći procenat upravo rena, a osim njega u sastav ulaze sirće, ulje, voda, skrob i druge supstance. Postoje i sosevi na bazi rena i razni miksovi, recimo – senf sa renom, majonez sa renom.

U narodnoj medicini ren je veoma lekovita biljka. Koristi se kao prirodni antibiotik, širi krvne sudove, olakšava disanje, zagreva telo, stimuliše imunitet, dobar je za osobe koje pate od anemije, bori se protiv parazita, stimuliše apetit. Ren ima i izvesna protivupalna i afrodizijačka svojstva i preporučuje se i osobama sa hipertenzijom.

Ipak, osobama koje pate od čira na želucu, bubrežnim bolesnicima, kao i deci do četvrte godine života nije preporučljivo da jedu ren niti proizvode koji u velikom procentu sadrže ren.

