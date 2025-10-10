Naučnici otkrili trik sa mesom: Ovako možete smanjiti rizik od raka i do 90%

Istraživanja pokazuju da način na koji pripremamo meso može značajno uticati na naše zdravlje. Naučnici su otkrili da jednostavna promena u kulinarskim navikama može smanjiti rizik od razvoja određenih vrsta raka i do 90%.

Problem nastaje pri pečenju na visokim temperaturama

Kada se meso peče ili prži na veoma visokim temperaturama, dolazi do stvaranja štetnih jedinjenja poznatih kao heterociklički amini (HCA) i policiklični aromatični ugljovodonici (PAH). Ove supstance povezane su sa povećanim rizikom od raka debelog creva, želuca i drugih organa.

Mariniranje kao ključ zaštite

Studije su pokazale da mariniranje mesa pre pečenja značajno smanjuje stvaranje ovih kancerogenih jedinjenja. Posebno efikasne su marinade koje sadrže začinsko bilje bogato antioksidansima, poput ruzmarina, majčine dušice, origana i bosiljka. Antioksidansi iz začina deluju kao prirodna zaštita i sprečavaju nastanak štetnih supstanci tokom termičke obrade.

Koliko je dovoljno marinirati

Nije potrebno da meso stoji satima u marinadi da bi efekat bio vidljiv. Čak i 20 minuta mariniranja može značajno smanjiti rizik. Najbolje rezultate daju kombinacije ulja, limunovog soka i svežih začina.

Zdraviji način pripreme

Pored mariniranja, preporučuje se i izbegavanje direktnog kontakta mesa sa plamenom, kao i češće okretanje tokom pečenja. Na taj način smanjuje se količina štetnih materija koje nastaju.

Jednostavan korak poput mariniranja mesa pre pečenja može napraviti ogromnu razliku za zdravlje. Dodavanjem začinskog bilja i pravilnim načinom pripreme, ne samo da se poboljšava ukus jela, već se i rizik od raka smanjuje na minimum.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com