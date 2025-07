Ne bacajte pare: ovi vitamini potpuno su beskorisni, a neki su i veoma štetni za zdravlje ako ih pogrešno uzimate!

Vitamini i minerali su supstance neophodne za normalno funkcionisanje našeg tela. Oni su odgovorni za pravilan tok svih njegovih procesa: od rada srca do rasta kose. Da bi svi vitamini bili korisni, važno je zapamtiti nekoliko važnih podataka o njima.

Da bismo se izborili sa nedostatkom vitamina, trebalo bi češće da jedemo određenu vrstu hrane koja zadovoljava naše dnevne potrebe za mineralima i vitaminima. Ako hrana nije dovoljna, najčešće se koriste suplementi. Međutim, nisu svi suplementi efikasni koliko se misli.

Beskorisni suplementi

Vitamin C

Mnogi ljudi veruju da su suplementi vitamina C dobri za lečenje prehlade. Međutim, istraživanja su otkrila da, iako neki mogu imati koristi od ovih suplemenata, nema konzistentnih efekata koje postižemo uzimanjem vitamina C. U slučaju prehlade, uvek je bolje jesti hranu bogatu vitaminom C kao što su jagode, pomorandže ili brokoli.

Vitamin A

Ovaj vitamin je važan za zdravlje našeg vida. Međutim, ako ljudi imaju zdravu i uravnoteženu ishranu, ne moraju da ga uzimaju kao dodatak. Suplement vitamina A, prema istraživanjima može imati loš efekat na pluća pušača. Umesto toga, možete jesti šargarepu.

Vitamin E

Iako se veruje da nas suplementi vitamina E štite od karcinoma, studija je dokazala da nisu sigurni i da čak mogu povećati rizik od dobijanja karcinoma prostate. To znači da nisu ni blizu efikasni koliko se to misli. Umesto da uzimate suplemente, možemo jesti spanać, avokado i orašaste plodove kako biste uneli prirodne izvore vitamina E.

Sagorevači masti

Malo je dokaza koji potvrđuju efekte koji navodno sagorevači masti imaju na organizam. Dokazano je da sagorevači masti otežavaju rad jetre i povećavaju šansu za srčani udar, pa ih treba izbegavati.

Multivitamini

Oni su verovatno najpopularniji dodatak ishrani većine ljudi. Mnogi su i uvereni da su im multivitamini neophodni za zdrav život. Međutim, studija je otkrila da je dugotrajna upotreba multivitamina zapravo pokazala štetan efekat po organizam. Umesto toga, trebalo bi da konzumirate zdravu ishranu punu neophodnih hranljivih supstanci.

Suplemenati koji su efikasni

Vitamin D

Ovaj vitamin jača naše kosti, a njegov prirodni izvor je sunčeva svetlost, odnosno izlaganje suncu. Međutim, na svetu postoje mesta na kojima ljudi nemaju dovoljno sunčeve svetlost, pa je samim tim i smanjena dostupnost ovom vitaminu. Budući da ga je veoma teško pronaći u hrani, može biti korisno uzimati ga kroz suplementaciju.

Omega 3 masne kiseline

Omega 3 suplementacija je korisna za ljude koji ne jedu ribu. Omega 3 masne kiseline snižavaju krvni pritisak i smanjuju rizik od iznenadnih srčanih bolesti. Suplementi takođe pomažu u borbi protiv upala i poboljšavaju zdravlje kostiju i zglobova povećanjem kalcijuma. Ljudi koji se pridržavaju veganske ishrane trebali bi ozbiljno da razmotre uzimanje ovog suplementa.

Vitamin B12

Ovaj vitamin je siguran da se uzima kao dodatak, čak i u većim dozama. Veoma je delotvoran za osobe sa naslednim deficitom vitamina B12 i anemijom. Dobar je i za osobe koje su se odlučile za veganski način ishrane. Oni zapravo vitamin B12 mogu jedino dobiti na taj način.

Proteinski suplementi

Ako se uzimaju u sigurnim količinama, proteinski suplementi smatraju se korisnim. Proteinski prah iz surutke ili soje sadrži esencijalne aminokiseline koje su telu potrebne u izgradnji i obnovi tkiva. Sa druge strane, pokazalo se da proteinima iz govedine nedostaju hranljivi sastojci, naročito esencijalne aminokiseline.

(Bright Side, N1)

