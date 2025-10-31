Ne jedite kiseli kupus ako imate ovu dijagnozu – evo zašto

Kiseli kupus jeste zdrav, ali ako imate određene tegobe – može vam više štetiti nego pomoći. Stručnjaci upozoravaju na greške u pripremi i količinu soli koja opterećuje bubrege, pritisak i metabolizam.

Iako je kiseli kupus pun vitamina C i preporučuje se za jačanje imuniteta, osobe sa određenim zdravstvenim problemima trebalo bi da ga izbegavaju.

Međutim, potrebno je sagledati pozitivna i negativna dejstva kiselog kupusa, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog.

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo što se posle jela pije velika količina vode. Kada se u organizam unosi velika količina soli osoba može da oboli od povećanja krvnog pritiska. So u organizmu postaje opterećenje za bubrege, taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog soli, višak tečnosti se zadržava i teško izbacuje, a so remeti odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića pogotovo oko vrata i kičme.

Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posledica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koje donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuju i na povezanost upotrebe soli u ishrani i pojavi nekih vrsta raka. So se sa kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova pre upotrebe.

Sa kiselim kupusom, koji je bez sumnje koristan, ipak treba biti oprezan.

Kiseli kupus jača imunitet i ima brojna druga korisna svojstva, međutim, greške u pripremi mogu da ga učine nezdravim, tvrdi ruska nutricionistkinja Margarita Koroljeva.

Glavna stvar je da kiselom kupusu ne dodajete ništa više, kaže nutricionista. Na primer, neke domaćice koriste šećer kada kisele ovu namirnicu, ali ovaj sastojak negativno da utiče na osobe sa metaboličkim poremećajima i prekomernom težinom, podsetila je stručnjakinja.

Visok sadržaj soli u proizvodu može da izazove zadržavanje tečnosti u telu, nastavila je. Dodavanje sirćeta kiselom kupusu je takođe ozbiljna greška.

„Ukoliko se sirće i začini koriste u velikim količinama tokom fermentacije, onda kupus gubi svoja zdravstvena svojstva i postaje veoma neprijatan za gastrointestinalni trakt. Osim toga, sirće potencira proinflamatorne procese u organizmu, posebno kada već su na početku“, rekla je dr Margarita.

Ako je kiseli kupus pravilno „ostavljen“, onda može da se konzumira svakodnevno, zaključila je nutricionistkinja.

