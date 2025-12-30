Ne šalite se: Ovo jelo ne sme da se nađe novogodišnjoj trpezi

Želite blagostanje? Novogodišnja trpeza ne sme da sadrži jednu vrstu mesa jer se veruje da odnosi radost. Saznajte odmah čime da je zamenite!

Uložili ste sate truda da vaša novogodišnja trpeza izgleda savršeno, a niste ni slutili da jedan pogrešan izbor namirnice može, prema starim verovanjima, oterati sreću iz doma? Praznici su vreme kada želimo da privučemo uspeh, zdravlje i blagostanje, a hrana koju serviramo igra ključnu ulogu u tom ritualu.

Verovatno već planirate jelovnik i razmišljate o tome šta će se najviše dopasti vašim gostima. Međutim, tradicija ima jasna pravila o tome šta treba i šta nikako ne bi smelo da se nađe na tanjiru tokom „najluđe noći“. Reč je o mesu koje mnogi obožavaju, ali koje nosi simboliku koja nije poželjna na prelazu u novu godinu.

Zašto perad nije dobar izbor za slavlje?

Stari narodi su verovali da hrana poseduje energiju koja se prenosi na one koji je konzumiraju. U tom kontekstu, perad – a posebno piletina i ćuretina – nalazi se na crnoj listi za doček Nove godine. Razlog je vrlo slikovit i logičan.

Prvi razlog leži u krilima. Veruje se da, ako se na stolu nađe ptica, sreća može da odleti iz kuće baš kao što ptica koristi krila. Niko ne želi da mu blagostanje „izmakne“ kroz prozor u prvim minutima nove godine.

Drugi razlog je vezan za način na koji se ove životinje ponašaju. Kokoške, na primer, čeprkaju unazad dok traže hranu. Simbolički, to znači da biste, konzumiranjem ovog mesa, mogli provesti narednu godinu gledajući u prošlost, tapkajući u mestu ili se čak vraćati na stare probleme umesto da napredujete. Siromaštvo i stagnacija su poslednje stvari koje želimo da prizovemo dok bogata novogodišnja trpeza stoji pred nama.

Šta donosi napredak i bogatstvo?

Ako ste se pitali čime da zamenite piletinu, rešenje je u mesu životinja koje se kreću napred. Najbolji izbor, prema verovanju, jeste svinjetina. Svinja rilja njuškom unapred, što simbolizuje napredak, proboj i uspeh u karijeri i životu. Masnoća ovog mesa takođe asocira na bogatstvo i sitost.

Hrana koja priziva blagostanje u dom

Riba : Ako ne jedete crveno meso, riba je savršena alternativa. Njene krljušti simbolizuju srebrnjake, odnosno novac, a način na koji pliva (uvek napred) garantuje kretanje ka ciljevima.

: Ako ne jedete crveno meso, riba je savršena alternativa. Njene krljušti simbolizuju srebrnjake, odnosno novac, a način na koji pliva (uvek napred) garantuje kretanje ka ciljevima. Kupus salata: Zelena boja kupusa asocira na novčanice, pa se preporučuje kao obavezan prilog uz glavno jelo.

Zelena boja kupusa asocira na novčanice, pa se preporučuje kao obavezan prilog uz glavno jelo. Okrugli kolači: Slatkiši u obliku kruga simbolizuju zaokruženu celinu i beskonačnost sreće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com