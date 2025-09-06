Nedelju dana jela je po jedan paradajz i doživela drastične promene, ali i ovu neprijatnu nuspojavu

Da li jedan paradajz dnevno može da utiče na zdravlje i koje sve prednosti ali i nuspojave donosi njegova redovna konzumacija otkrila je jedna devojka tokom nedelju dana.

Novinarka Bet En Majer prihvatila je neobičan izazov: sedam dana u ishrani je imala najmanje jedan svež paradajz dnevno. Odmah je primetila pozitivne promene, ali je jedna neprijatna nuspojava potpuno iznenadila.

Raznovrsne vrste paradajza

Majer je koristila različite sorte da ne bi dosadilo—velike i sočne plodove sorte “volovsko srce”, sitne i slatke cherry paradajze, kao i kiselije sorte iz marketa. Svaki dan je dodavala makar jedan paradajz u obrok ili užinu.

Sedam dana bez gorušice

Obožavateljka testenine, koja je ranije često osećala gorušicu zbog kupovnog umaka, ovaj put je uživala u domaćoj verziji svog supruga. Nakon prvog obroka sa svežim paradajzom u sosu, gorušica je potpuno nestala.

Neočekivana nuspojava

Ipak, kad bi jela sirovi paradajz u salati, javljale su joj se blage probavne tegobe. Ukuvani paradajz nikada nije izazvao nelagodnost, što objašnjava činjenica da kuvanjem paradoksalno opada kiselost.

Zdravlje i osećaj sitosti

Paradajz je bogat vodom i vlaknima, pa je Majer osećala bolju hidrataciju i dužu sitost. Ovaj povrtnjak iz CDC izvora doprinosi unosa tečnosti i pomaže da izbegne bespotrebno grickanje između obroka.

Pet ključnih zaključaka eksperimenata

Paradajz hidrira čak i tokom vrelih dana.

Vlakna iz paradajza pružaju osećaj sitosti.

Moguće je kombinovati jednostavne ili složenije recepte.

Osobe osetljive na kiselinu mogu imati gorušicu od sirovog paradajza.

Paradajz je odlična baza za istraživanje drugih zdravih jela, kao što su riblji recepti.

Dugoročne koristi za organizam

Studije pokazuju da paradajz ima antioksidativna i antikancerogena svojstva, štiti srce, podržava zdravlje creva, jača imunitet i poboljšava kožu. Iako nijedna namirnica nije čarobna, svakodnevna konzumacija paradajza donosi značajne zdravstvene prednosti.

