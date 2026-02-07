Nekada „hrana za sirotinju“, a danas ga svi jedu: Mnoge generacije pamte ovaj doručak, i čuveni slatkiš od 20 dinara

Nekadašnja "hrana za sirotinju", doručak sa kriškom hleba namazanom mašću i posutom paprikom bi je odličan doručak. Danas je to zaboravljeno.
Svi koji su odrastali osamdesetih godina dobro pamte ovaj doručak, ali i nezaboravan dezert. Sve je to nekad bila „hrana za sirotinju“.
Hleb i mast
Svi oni koji su odrastali osamdesetih godina prošlog veka sećaju se sreće i zadovoljstva nakon što bi, iz celodnevne igre napolju, došli kući na večeru i pojeli krišku hleba namazanom masti i posutom crvenom začinskom paprikom. Danas neki kažu da je to bila hrana za sirotinju.
On koji bi hteli da se zaslade, jeli bi krišku masti sa šećerom.
Sastojci:
- parče hleba,
- svinjska mast,
- mlevena crvena paprika,
- so.
Priprema:
Iseći hleb na parčad, može se koristiti i prženi topli hleb.
Namazati svako parče mašću, posoliti i posuti crvenu, melvenu, slatku papariku.
Žumance sa šećerom
Ako je dete htelo da jede nešto slatko, majka je uzimala žumance i šećer i mutila smesu dok ne bi „pobledela od muke“, a onda je to dete jelo u slast.
Da li možete da zamislite sada da detetu date sveže jaje sa šećerom? Danas je to sasvim zaboravljen slatkiš.
