Nekada „hrana za sirotinju“, a danas ga svi jedu: Mnoge generacije pamte ovaj doručak, i čuveni slatkiš od 20 dinara

Nekadašnja "hrana za sirotinju", doručak sa kriškom hleba namazanom mašću i posutom paprikom bi je odličan doručak. Danas je to zaboravljeno.

Svi koji su odrastali osamdesetih godina dobro pamte ovaj doručak, ali i nezaboravan dezert. Sve je to nekad bila „hrana za sirotinju“.

Hleb i mast

Svi oni koji su odrastali osamdesetih godina prošlog veka sećaju se sreće i zadovoljstva nakon što bi, iz celodnevne igre napolju, došli kući na večeru i pojeli krišku hleba namazanom masti i posutom crvenom začinskom paprikom. Danas neki kažu da je to bila hrana za sirotinju.

On koji bi hteli da se zaslade, jeli bi krišku masti sa šećerom.

Sastojci:

parče hleba,

svinjska mast,

mlevena crvena paprika,

so.

Priprema:

Iseći hleb na parčad, može se koristiti i prženi topli hleb.

Namazati svako parče mašću, posoliti i posuti crvenu, melvenu, slatku papariku.

Žumance sa šećerom

Ako je dete htelo da jede nešto slatko, majka je uzimala žumance i šećer i mutila smesu dok ne bi „pobledela od muke“, a onda je to dete jelo u slast.

Da li možete da zamislite sada da detetu date sveže jaje sa šećerom? Danas je to sasvim zaboravljen slatkiš.

