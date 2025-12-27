Nekada „hrana za sirotinju“, a danas ga svi jedu: Ovaj doručak mnoge generacije pamte, i čuveni slatkiš od 20 dinara

Nekada hrana za sirotinju, mast, hleb i slatka paprika bio je doručak na kome su odrasle generacije. Brzi čuveni slatkiš smo zaboravili.

Dobri stari doručak na kome su mnogi odrastali. Nekada hrana za sirotinju, da danas ponovo popularan. Rado se sećamo i čuvenog slatkiša.

Svi koji su odrastali osamdesetih godina dobro pamte ovakav doručak, ali i nezaboravan dezert

Hleb i mast

Svi oni koji su odrastali osamdesetih godina prošlog veka sećaju se sreće i zadovoljstva nakon što bi, iz celodnevne igre napolju, došli kući na večeru i pojeli krišku hleba namazanom masti i posutom crvenom začinskom paprikom.

Oni koji bi hteli da se zaslade, jeli bi krišku masti sa šećerom. Nekada je to bila hrana za sirotinju.

Sastojci:

parče hleba,

svinjska mast,

mlevena crvena slatka paprika,

so.

Priprema:

Iseći hleb na parčad, može se koristiti i prženi topli hleb.

Namazati svako parče mašću, posoliti i posuti crvenu, mlevenu, slatku papriku.

Žumance sa šećerom

Ako je dete htelo da jede nešto slatko, majka je uzimala žumance i šećer i mutila smesu dok ne bi „pobledela od muke“, a onda je to dete jelo u slast.

Da li možete da zamislite sada da detetu date sveže jaje sa šećerom? Danas je to sasvim zaboravljen slatkiš.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com