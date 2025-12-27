Nekada „hrana za sirotinju“, a danas ga svi jedu: Ovaj doručak mnoge generacije pamte, i čuveni slatkiš od 20 dinara

Nekada hrana za sirotinju, mast, hleb i slatka paprika bio je doručak na kome su odrasle generacije. Brzi čuveni slatkiš smo zaboravili.

Foto: Pexels/Mikael Blomkvist

Dobri stari doručak na kome su mnogi odrastali. Nekada hrana za sirotinju, da danas ponovo popularan. Rado se sećamo i čuvenog slatkiša.

Svi koji su odrastali osamdesetih godina dobro pamte ovakav doručak, ali i nezaboravan dezert

Hleb i mast

Svi oni koji su odrastali osamdesetih godina prošlog veka sećaju se sreće i zadovoljstva nakon što bi, iz celodnevne igre napolju, došli kući na večeru i pojeli krišku hleba namazanom masti i posutom crvenom začinskom paprikom.

Oni koji bi hteli da se zaslade, jeli bi krišku masti sa šećerom. Nekada je to bila hrana za sirotinju.

Sastojci:

  • parče hleba,
  • svinjska mast,
  • mlevena crvena slatka paprika,
  • so.

Priprema:

Iseći hleb na parčad, može se koristiti i prženi topli hleb.

Namazati svako parče mašću, posoliti i posuti crvenu, mlevenu, slatku papriku.

Žumance sa šećerom

Ako je dete htelo da jede nešto slatko, majka je uzimala žumance i šećer i mutila smesu dok ne bi „pobledela od muke“, a onda je to dete jelo u slast.

Da li možete da zamislite sada da detetu date sveže jaje sa šećerom? Danas je to sasvim zaboravljen slatkiš.

