Neke promene su iznenađujuće: Šta se tačno događa telu ako svaki dan jedemo paradajz

Bez obzira na vrstu i boju, paradajz je sada svuda. Sezona je ovog sočnog voća koje zapravo smatramo povrćem, a dobra vest je da nije samo ukusno, već je i puno esencijalnih hranljivih materija i antioksidanata.

Jedan paradajz srednje veličine sadrži samo 22 kalorije, ali je bogat vitaminom C, kalijumom, folnom kiselinom, vitaminom K, beta-karotenom i drugim hranljivim materijama. U nastavku saznajte kako pravilna konzumacija paradajza utiče na naš organizam.

Povećava se unos antioksidanata

Svakodnevna konzumacija paradajza može značajno povećati nivo antioksidanata, posebno likopena. Likopen je karotenoid koji paradajzu daje crvenu boju. Takođe se nalazi u drugom voću i povrću, kao što su lubenica, kajsije i papaja. Likopen je poznat po svojoj sposobnosti da neutrališe štetne slobodne radikale u telu, potencijalno smanjujući rizik od određenih hroničnih stanja. Redovna konzumacija paradajza može dovesti do viših nivoa likopena u krvotoku, nudeći bolju zaštitu od oksidativnog stresa i nekih bolesti.

Rizik od moždanog udara se može smanjiti

Brojne studije su potvrdile da redovna konzumacija paradajza može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara, delom zbog visokog sadržaja likopena. Jedno istraživanje je pokazalo da ljudi sa najvišim nivoom likopena u krvi imaju 55 posto manje šanse da dobiju moždani udar od ljudi sa najnižim nivoom likopena u krvi.

Visok sadržaj kalijuma u ​​paradajzu pomaže u regulisanju krvnog pritiska, dok vlakna pomažu u snižavanju nivoa holesterola. Likopen u paradajzu takođe može pomoći u smanjenju rizika od srčanih oboljenja snižavanjem LDL holesterola. Vremenom bi ova dnevna doza jedinjenja koja su zdrava za srce mogla doprineti boljem kardiovaskularnom zdravlju.

Zdravlje kože se poboljšava

To je zato što kombinacija vitamina C, likopena i drugih antioksidanata koji se nalaze u paradajzu može pomoći u zaštiti vaše kože od oštećenja od sunca i čak može sprečiti neke znake starenja, poput finih bora i opuštene kože. Vitamin C je neophodan za proizvodnju kolagena, koji održava vašu kožu čvrstom i mladom.

Može smanjiti rizik od nekih vrsta raka

Još jedan razlog za svakodnevno uživanje u paradajzu je taj što su likopen i drugi antioksidansi koji se nalaze u ovoj sočnoj hrani povezani sa smanjenjem određenih vrsta raka, posebno karcinoma koji pogađaju probavni sistem (usta, jednjak, želudac, debelo crevo i rektum). .

Studije pokazuju da antiinflamatorni efekti likopena i drugih mehanizama inhibicije ćelija mogu ograničiti rast ćelija raka i metastaze.

Mogli biste da poboljšate svoj vid

Paradajz je bogat izvor beta-karotena, koji je neophodan za održavanje dobrog vida. Pored toga, sadrže lutein i zeaksantin, dva važna antioksidansa koji pomažu u sprečavanju makularne degeneracije povezane sa starenjem. Makularna degeneracija povezana sa uzrastom je hronično stanje u kojem je oštećen deo mrežnjače koji se zove makula. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija paradajza može doprineti dugoročnom zdravlju očiju i potencijalno smanjiti rizik od određenih očnih bolesti, piše Parade.

