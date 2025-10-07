Nema boljeg doručka od ovog: Topi kilograme kao lud, a pravi se za minut!

Najzdraviji i najbrži doručak je onaj koji kombinuje vlakna, proteine, zdrave masti i složene ugljene hidrate, a pritom se priprema za 5 minuta ili manje.

Ovo je recept za jedan od najzdravijih doručaka, koji ne samo da topi kilograme, već pomaže u detoksikaciji tela, a najbolje od svega je što sastojke možete prilagoditi svom ukusu i svakog jutra dobiti novi, nutritivni obrok koji odgovara vašem telu i vašim ukusima.

Gubitak težine će biti primetan već u prvoj nedelji. Ali, glavna stvar je i korist za zdravlje. Prvo, creva se čiste. Posle prva tri dana osećate se samosvesno. Veliki plus je da se kefir uvek može naći u prodavnici!

Priprema:

srednja jabuka

1-2 kašike ovsenih pahuljica

1 kašičica meda

prstohvat cimeta (ili pola kašičice)

čaša kefira

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i sameljite pa dodajte čašu kefira.

Za jači doručak u mešavinu možete da dodate i polovinu banane i još jednu kašiku pahuljica. Ako dodate malo svežeg đumbira dobićete savšen sagorevač masti.

Za ručak jedite šta god želite, ali pazite da se ne prejedate do te mere da ne možete da ustanete sa stola. I zapamtite, večera ne treba da bude posle 19 sati!

Koktel sa kefirom možete da pravite u različitim varijantama, koristeći bilo koje voće ili povrće umesto jabuke. Ako je povrće (šargarepa, spanać, celer, krastavac, kupus), onda je koktel pripremljen ne sa medom, već sa zelenilom (sa mirođijom, peršunom, zelenim lukom) i morskom solju, možete da ubacite u ljutu papriku.

