Nema otrovnijeg povrća od ovog: Prepuno je pesticida, a većina ga jede svaki dan

Mislite da jedete zdravo, a unosite toksine. Evo spiska povrća s najviše pesticida koje se redovno nalazi na vašoj trpezi.

Izbegavanje konzumiranja voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima je korak ka zdravijem životu. Švedski naučnici su dokazali da se insekti, fungicidi i regulatori rasta biljaka mogu nakupiti u telima dece i odraslih. Međutim, ako samo dve nedelje ne unosimo u organizam hranu koja je zagađena pesticidima, nivo ovih toksina u našem telu pada na nulu.

Zašto je važno da izbegavamo hranu tretiranu pesticidima:

Zdravlje mozga i opasnost neurotoksina

U dokumentima iz 2008. godine se navodi da se brojni pesticidi smatraju neurotoskinima koji mogu da utiču na mozag sisara i ljudi. Istraživanja su pokazala da postoji jaka povezanost između izloženosti pesticidima i Parkinsonove bolesti – hroničnog i progresivnog poremećaja kretanja.

U izveštaju iz 2011. godine otkriveno je da je glifosat između 60% i 100% uzroka zagađenja vazduha. U Evropi, preko 40% podzemnih voda je pozitivno na glifosat, a Nemci su ovaj pesticid našli u ljudskom urinu. Glifosat je pronađen i u krvi ljudi pa čak i u majčinom mleku.

Zdravlje dece: Posebna osetljivost na toksine

Deca su podložnija toksinima od odraslih. Američka akademija za pedijatriju je upozorila da je izloženost pesticidima u ranom uzrastu povezana sa rakom kod dece, smanjenom kongitivnom funkcijom i problemima u ponašanju. Istraživanja su pokazala da predškolska deca izložena pesticidima imaju manju izdržljivost, lošiju koordinaciju očiju i lošiju kratkoročnu memoriju od dece koja nisu bila izložena istom nivou toksina.

Povrće koje treba izbegavati

Da bi se smanjio rizik od ovih bolesti, preporuka je da se izbegava kupovina ovog povrća, osim ako nije organsko ili uzgajano u vašoj bašti:

Celer

Spanać

Paradajz

Čeri paradajz

Krastavac

Paprika babura

Sada znate sve što treba. Ne dajte da vas ova informacija zastraši, već da vas opremi. Iako je kontaminacija realna, zapamtite najveću stvar koju su naučnici otkrili: ako samo dve nedelje budete pažljivi, nivo toksina u vašem telu pada na nulu. To znači da vi držite ključ. Izaberite pametno, za sebe i za zdravlje svoje dece.

