Nemci ovako spremaju gulaš: Gotov je za manje od jednog sata, a ukus je apsolutno savršen

Naravno da je najpoznatiji gulaš iz Mađarske, ali i nemački ima savršen ukus. Nemci ovako spremaju ovo jelo, probajte i oduševićete se!

Gotov je za sat vremena. Nemci ovako spremaju gulaš, malo drugačije nego Mađari, ali mu je ukus takođe savršen.

Gulaš je mnogima omiljeno jelo, a pravi se od nekoliko vrsta mesa i može mu se dodati povrće, poput krompira i šargarepe.

Ono što je za ovo jelo specifično jeste to da se krčka satima, jer meso, na kraju, treba da se raspada.

Najpoznatiji je, naravno, mađarski gulaš, dok ga Nemci ovako spremaju, malo drugačije. Prema njihovom receptu, gulaš se kuva manje od sat vremena, a ukus je apsolutno savršen.

Sve što je potrebno jeste da odaberete meso po želji i da mu dodate povrće i slaninu i sačekate da preukusan sos od pečuraka i paradajza bude gotov.

Ukoliko niste ljubitelj ljute papričice, izbacite je iz recepta, a svakako ćete biti oduševljeni rezultatom i dobićete idealan ručak za vas i vašu porodicu.

Sastojci:

200 g slanine

600 g svinjskog mesa (po izboru)

2 crna luka

100 g celera

1 šargarepa

1 paprika

300 g pečuraka

2-3 čena belog luka

1 ljuta papričica

2 paradajza

300 g pelata

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica timijana

1 kašičica ruzmarina

2 kašike brašna

peršun

Priprema:

Slaninu iseckajte i propržite je oko pet minuta, a zatim dodajte meso koje ste prethodno isekli na kockice i pržite još nekih 5-7 minuta.

Nakon toga, dodajte crni luk isečen na rebarca, papriku i celer isečen na kockice, kao i rendanu šargarepu. Sve dobro promešajte, a zatim poklopite i dinstajte.

Za to vreme, zagrejte ulje u drugom tiganju i propržite seckane pečurke i dodajte seckanu ljutu papričicu i beli luk, a zatim i isečeni paradajz i pelat. Sve promešajte i nakon 10 minuta začinite.

Ponovo promešajte i kada krene da ključa dodajte i brašno, a zatim sve sjedinite i dobro izblendirajte.

Dobijeni sos sipajte u meso, promešajte, poklopite i kuvajte još 15 minuta.

Gulaš ukrasite seckanim peršunom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com