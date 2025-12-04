Nešto najbolje za probavu: Ova namirnica olakšava varenje i poboljšava zdravlje creva

Smrznuto povrće ima zdravstvenih prednosti u odnosu na svežu hranu. Pomaže da poboljšate zdravlje creva, a daje dosta hranjivih sastojaka.

Smrznuto povrće može vam pomoći da poboljšate zdravlje creva, a istovremeno vam može pružiti dodatnu količinu proteina. Ne postoji ništa bolje za creva i rad probave.

Britanski lekar i stručnjak za hranu Tim Spektor na svom Instagramu je otkrio da dodavanje zamrznutog graška vašim jelima može biti neverovatno poboljšava zdravlje creva te će vam pružiti potrebne vitamine i hranljive materije.

Zapravo, on tvrdi da smrznuto povrće ima više zdravstvenih prednosti u poređenju sa svežom hranom. Tim je u videu podelio jednostavne trikove za poboljšanje jela sa njokama, čiji je cilj smanjiti unos prerađene hrane.

„Volim njoke, ali većina stvari koje kupujete su ultra-prerađene, pa ih menjam za ove mahunarke, koje će savršeno ići uz ovaj recept“, istakao je.

„Imam ovde edamame (mlade mahune soje) i smrznuti grašak, što volim. Koristiću crème fraîche, blagu fermentisanu hranu bogatu mikrobima koja daje dodatni ukus. Eto ga – prijatan, ali nutritivno bogat recept koji ćete voleti“, otkrio je Tim.

Smrznuti grašak sadrži obilje vitamina C

Ovaj lekar kaže: „Zamenite sveži grašak smrznutim koji je jeftiniji i dostupan tokom cele godine! Suprotno onome što možda mislite, on zapravo može imati više vitamina C nego sveži grašak. Takođe sam dodao smrznuti edamame, tako da dobijem dvostruko više biljnih hranjivih stvari i povećam biljne proteine“.

BBC Good Food navodi da porcija od 80 grama kuvanog graška sadrži 5,4 grama proteina, 4,5 grama vlakana, 1,2 miligrama gvožđa i vrednu dozu od 13 miligrama vitamina C.

„Većina ljudi ne misli o smrznutom grašku kao o zdravoj hrani. To je dobra alternativa proteinima iz mesa. Vaša creva proizvode sve te hemikalije koje su ključne za vaš imunološki sistem, ključne za vaš mozak, one sprečavaju da postanete depresivni, drže vaš metabolizam pod kontrolom, kontrolišu vašu težinu, sprečavaju da postanete gladni“, otkrio je Tim svojevremeno.

„Dakle, što više vaši mikrobi jedu, što više hemikalija mogu proizvesti, to ste zdraviji“, istakao je stručnjak.

(Krstarica/Express)

